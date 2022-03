Governo não mexe no ISP apesar da descida dos combustíveis

© EPA

O governo não vai mexer no Impostos sobre Produtos Petrolíferos (ISP) esta semana. A previsível descida, já na próxima segunda-feira, dos preços dos combustíveis, na ordem dos 17 cêntimos por litro no gasóleo e dos 13 cêntimos na gasolina, deveriam levar a um aumento da taxa deste imposto, mas o Ministério das Finanças anunciou que não vai fazer a atualização do ISP.

"Face às circunstâncias de incerteza da evolução da conjuntura, bem como a expectativa de respostas coordenadas a nível europeu, não será feita esta semana a correspondente atualização de ISP, mantendo-se o desconto temporário de 3,4 cêntimos por litro de gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro da gasolina, voltando a aplicar-se a fórmula na próxima semana, com os correspondentes ajustamentos", pode ler-se no comunicado das Finanças.

Recorde-se que, na semana passada, o governo anunciou um mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias de ISP, introduzido através da portaria 111-A/2022. O objetivo é "garantir a neutralidade fiscal", mediante a devolução da receita adicional gerada com o IVA por via da escalada dos preços dos combustíveis - em resultado da guerra na Ucrânia, que fez disparar as cotações brent nos mercados internacionais -, através da descida do ISP.

Assim, e depois de, nesta semana, a receita adicional de IVA ter sido "neutralizada através da redução das taxas unitárias do ISP em 2.4 cêntimos por litro de gasóleo e 1,7 cêntimos por litro de gasolina", a perspetiva de descida dos preços nas bombas na próxima semana "deveria resultar numa redução da redução da receita do IVA que conduziria a um ajustamento - leia-se, a um aumento - das taxas unitárias do ISP em 2,6 cêntimos no gasóleo e em 2 cêntimos na gasolina", explica o Ministério.