Governo não quer fazer "revolução na revolução do teletrabalho"

Miguel Cabrita, secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional © LUSA

O governo não quer uma "revolução" nas regras do teletrabalho, mas admite ajustamentos nos quais a regras para o trabalho fora das instalações das entidades empregadoras assentem na voluntariedade e no acordo entre as partes, como modelos híbridos e também com medidas para evitar que sejam sobretudo as mulheres a ficar em teletrabalho.

"Não é para fazer uma revolução na revolução do teletrabalho. Creio que não se justifica nem teria sentido. Mas para fazer os ajustamentos e melhorias em diferentes perspetivas e em diferentes dimensões que sejam necessárias", apontou esta quarta-feira o secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, num seminário online organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers.

O governo mostra que mantém a posição de encaminhar o debate através do Livro Verde Sobre o Futuro do Trabalho, em preparação com os parceiros sociais, num momento em que vários partidos preparam projetos de alterações à lei para mudar as regras do teletrabalho. Desde logo, o Bloco de Esquerda, primeiro a apresentar uma proposta, mas também PS, PSD, PCP e PAN.

Segundo Miguel Cabrita, o Livro Verde - um documento de orientações para vários domínios do trabalho que irá ainda a consulta pública - vai chegar às mãos dos parceiros sociais dentro de uma semana.

"Estamos a ultimar uma versão do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, cujas linhas principais partilhámos sobre diferentes temas, incluindo sobre o teletrabalho, com a Comissão Permanente de Concertação Social em novembro passado. Vamos avançar para uma versão mais próxima da final, que será sujeita a discussão pública. Previsivelmente, será apresentada no dia 31 de março", disse.

Para o membro do governo, "não devemos confundir aquilo que foi este ano com aquele que deve ser o quadro normativo, regulador", ainda que "tirando partido" do que foi a experiência do último ano, em que durante vários meses o teletrabalho tem sido obrigatório para trabalhadores e entidades empregadoras.

A ideia, defende Miguel Cabrita, é tirar "lições de uma prática que deve ter como princípio fundamental a voluntariedade e o acordo entre as partes".

Por outro lado, diz o governo, "não pode haver direito absoluto à desconexão", mas são necessários meios para evitar "uma completa sobreposição do que são tempos de trabalho e de não trabalho" com "baias claras" entre uns e outros.

O reconhecimento da necessidade de densificar alguns aspetos na lei também implicará, segundo o secretário de Estado, preocupações com igualdade e não discriminação. Por um lado, para assegurar que os trabalhadores que ficam em causa não perdem oportunidades de trabalho face àqueles que estão nas instalações do empregador. Por outro, para evitar o afastamento das mulheres dos locais de trabalho, algo para o qual serão necessárias medidas de prevenção, sublinhou.

"Vejo com dificuldade que seja aceitável que só existam mulheres em teletrabalho", afirmou, recordando as desvantagens persistentes que as trabalhadoras enfrentam também nas suas relações pessoais e familiares e que as podem levar a fazer escolhas limitadoras para os seus percursos profissionais.