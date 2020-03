Governo não rejeita estímulos extra, que não contarão para o défice

O governo anunciou hoje um pacote de 14 medidas de apoio à tesouraria das empresas e à manutenção dos postos de trabalho, que incluem a duplicação da linha de crédito de resposta à epidemia para os 200 milhões de euros, mas não exclui mais estímulos, numa altura em que outros governo europeus reforçam estímulos orçamentais e que a Comissão Europeia fez já saber que a despesa extraordinária na reação à epidemia do novo coronavírus não irá contar para efeitos de procedimento por défice excessivo.

“Neste momento, a última prioridade deve ser a questão do orçamento”, afirmou esta segunda-feira Pedro Siza Vieira, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, após reunião do Conselho Permanente de Concertação Social para discutir medidas de resposta à epidemia.

“Vamos gerir isto tudo responsavelmente. Já tivemos uma clarificação por parte da Comissão Europeia que as medidas extraordinárias que os Estados adotam, quer do ponto de vista de despesas de saúde, quer do ponto de vista de estímulos à economia, são consideradas medidas extraordinárias que não contam para os procedimentos do défice excessivo”, explicou.

