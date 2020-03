Governo não rejeita estímulos extra, que não contarão para o défice

O governo anunciou hoje um pacote de 14 medidas de apoio à tesouraria das empresas e à manutenção dos postos de trabalho, que incluem a duplicação da linha de crédito de resposta à epidemia para os 200 milhões de euros, mas não exclui mais estímulos, numa altura em que outros governo europeus reforçam estímulos orçamentais e que a Comissão Europeia fez já saber que a despesa extraordinária na reação à epidemia do novo coronavírus não irá contar para efeitos de procedimento por défice excessivo.

“Neste momento, a última prioridade deve ser a questão do orçamento”, afirmou esta segunda-feira Pedro Siza Vieira, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, após reunião do Conselho Permanente de Concertação Social para discutir medidas de resposta à epidemia.

“Vamos gerir isto tudo responsavelmente. Já tivemos uma clarificação por parte da Comissão Europeia que as medidas extraordinárias que os Estados adotam, quer do ponto de vista de despesas de saúde, quer do ponto de vista de estímulos à economia, são consideradas medidas extraordinárias que não contam para os procedimentos do défice excessivo”, explicou.

A garantia surge já depois de a Comissão europeia ter assegurado flexibilidade a Itália, o país mais afetado pela epidemia e que ontem contavam mais de 300 mortes e 16 milhões de pessoas em quarentena. A Itália está a investir 7,5 mil milhões de euros na resposta ao novo vírus. Também a Alemanha anunciou ontem que pretende reforçar os investimentos em 3,1 mil milhões de euros anuais até 2024, uma subida em 0,1% do PIB.

Por cá, o governo mantém todas as opções de estímulo em aberto, seja para responder à crise, seja para apoiar a retoma económica no período posterior à epidemia, garante Siza Vieira.

“Os Estados em situação de crise podem recorrer a estímulos orçamentais diversos. Pode a Segurança Social entrar em funcionamento, pode o investimento público subir, pode a despesa pública ter que aumentar para fazer face, neste caso, a despesas de saúde extraordinárias”, exemplificou.

O ministro reiterou a ideia de que há “margem de manobra orçamental” para atuar. “Quando às vezes se pergunta para que é que serve o excedente orçamental, serve para os Estados poderem responder nos casos de crise”, defendeu.

O governo poderá ter conseguido já em 2019 um excedente orçamental, com a economia a crescer 2,2%. Já em 2020, ano para o qual o ministro das Finanças, Mário Centeno, previa o primeiro excedente da democracia, antecipa-se desde já um desempenho pior da economia, com a possibilidade de revisão em baixa da meta de crescimento que está nos 1,9%, e sendo também previsível um aumento da despesa com as medidas adotadas para apoiar as empresas e os postos de trabalho. Algo que o governo dará a conhecer em abril.

Por enquanto, defendeu o ministro da Economia, é cedo para fazer previsões.“É precoce fazermos projeções. Sabemos que neste momento, obviamente, a epidemia está a ter um impacto, com a diminuição da procura, algumas atividades que estão a ser prejudicadas por falta de acesso a matérias-primas ou componentes, mas não sabemos nem quanto é que isto vai durar nem qual vai ser a intensidade da retoma”, disse.

O que o governo pretende é ir avaliando a situação à medida que ela for evoluindo, quer em termos de apoios para mitigação do impacto económico quer em medidas de proteção da saúde pública.

Para já, há nove medidas de apoio à tesouraria das empresas e outras cinco para suportar os postos de trabalho, anunciadas aos parceiros sociais esta manhã, incluindo o alargamento de uma linha de crédito, que chega agora aos 200 milhões de euros e será disponibilizada a partir de quinta-feira a quem tenha uma quebra de atividade em 20% devido à epidemia, e incluindo ainda um regime de simplificação de lay-off, com legislação especial, para quem perca faturação num volume de 40%, além de várias outras medidas.

