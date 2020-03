Governo obriga pessoas a manter distância mínima de 2 metros nas lojas

Era uma recomendação, mas agora passa a ter força de lei. Quem for às compras é obrigado a guardar uma distância mínima de dois metros relativamente às outras pessoas, diz o decreto final que estabelece os limites de funcionamento dos estabelecimentos comerciais no âmbito do estado de emergência.

“No caso dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores, devem ser observadas regras de segurança e higiene”.

A primeira diz que “nos estabelecimentos em espaço físico, devem ser adotadas as medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre pessoas, uma permanência pelo tempo estritamente necessário à aquisição dos produtos e a proibição do consumo de produtos no seu interior, sem prejuízo do respeito pelas regras de acesso e afetação previstas na Portaria n.º 71/2020, de 15 de março”.

Esta portaria diz que só podem estar dentro de um estabelecimento comercial quatro pessoas por cada 100 metros quadrados, o que limita de forma significativa a presença em massa de consumidores em grandes superfícies, como hipermercados e centros comerciais, por exemplo.