Governo paga até metade das rendas a empresas em dificuldades

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Siza Vieira, fala aos jornalistas sobre as medidas de apoio às empresas, Lisboa, 14 de novembro de 2020. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Governo vai pagar até metade das rendas das empresas em dificuldade, a fundo perdido, tendo em conta a quebra de faturação. A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Candidaturas serão lançadas em janeiro usando o mecanismo do programa Apoiar.pt para processar os pedidos de apoio das empresas.

As empresas que registem quebras de faturação entre 25% e 40% vão poder receber um apoio correspondente a 35% do valor da renda, até um limite de 1200 euros por mês. Já as empresas com quebras superiores a 40% poderão receber um apoio correspondente a 50% valor da renda, até um limite de 2000 mil euros por mês, anunciou o ministro da Economia.

"Estamos a apoiar custos fixos a fundo perdido", frisou Pedro Siza Vieira, acrescentando que em média, a despesa com as rendas ronda os 8% a 15% dos custos fixos.

Em causa estão "300 milhões de euros para rendas até 4 mil euros, que corresponde a 95% ou mais das rendas deste país", referiu Pedro Siza Vieira, sublinhando que o que "falta às empresas são os clientes que estão em casa e os que nos visitavam".

"Estas medidas visam cobrir custos salariais e custos não salariais, designadamente as rendas, quando aquele que é a forma normal para pagar esses custos são os clientes a fazerem compras ou a realizarem despesa que não está a funcionar", frisou.

Este novo conjunto de medidas de apoio à economia atingem os 7,2 mil milhões de euros no primeiro semestre do próximo ano, dos quais 1,4 mil milhões a fundo perdido.

Exemplos

O ministro da Economia apresentou alguns exemplos de como vai funcionar este mecanismo de apoio às rendas comerciais.

Por exemplo, um café detido por empresário em nome individual sem contabilidade organizada, com faturação de 50 mil euros nos três primeiros trimestres de 2019, com quebra de faturação de 25% e com renda de 700 euros, tem direito a receber apoio mensal no valor de 210 euros por seis meses, correspondente a um apoio total de 1260 euros.

Um outro exemplo, de uma loja de vestuário, microempresa, com faturação de 90 mil euros nos três primeiros trimestres de 2019, com quebra de faturação de 45% e com renda de 1500 euros, tem direito a receber apoio mensal no valor de 750 euros por seis meses, correspondente a um apoio de 4500 euros.

Um terceiro exemplo, de um hotel, uma pequena empresa, com faturação de 450 mil euros nos três primeiros trimestres de

2019, com quebra de faturação de 45% e com renda de 5000 euros tem direito a receber um apoio mensal no valor de 2000 euros por seis meses, correspondente a apoio de 12000 euros.

Travão ao fim dos contratos

O Governo aprovou ainda outras medidas para as rendas comerciais para os casos dos estabelecimentos encerrados desde março como o prolongamento a duração dos contratos, por um período igual ao da duração do encerramento, ou seja, pode chegar a um máximo de nove meses.

Além desta medida que impede o fim destes contratos no imediato, após a reabertura, as empresas ficam ainda com um prazo adicional de seis meses.

Estas empresas podem ainda aceder a uma linha de crédito para arrendatários, com prazo de reembolso até seis anos e uma carência de 12 meses.

Para estes estabelecimentos, o Governo aprovou ainda uma majoração do programa Apoiar, até 40 mil euros para micro empresas e 100 mil euros para pequenas empresas.

Notícia atualizada às 18h15