Governo pagou 880 milhões de euros de apoios extraordinários em 2021

Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Governo pagou, nos primeiros dois meses do ano, 880 milhões de euros em apoios extraordinários no âmbito da pandemia de covid-19, anunciou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. "Isto significa que em dois meses e meio foram pagos 45% do total dos apoios extraordinários pagos em 2020", sublinhou Ana Mendes Godinho.

A ministra do Trabalho falava na conferência de imprensa de balanço dos apoios sociais ao rendimento dos trabalhadores, famílias e empresas sublinhando a "preocupação permanente" do Governo em chegar ao "maior número de pessoas possível", mobilizando recursos "como nunca".

Sobre o alargamento dos apoios sociais aprovado no Parlamento, e que o Governo já anunciou que pretende recorrer ao Tribunal Constitucional para travar, Ana Mendes Godinho fala numa alteração com "efeito perverso e injusto", ao mudar "radicalmente" a fórmula de cálculo, passando a estar associada à faturação do trabalhador independente e não ao rendimento relevante para efeitos de Segurança Social, o que implica que consagra um valor igual de apoio independentemente dos trabalhadores terem descontados sobre 70 ou sobre 20% do rendimento que tiveram.

"Desde logo importa esclarecer que esta alteração não muda, em nada o universo abrangido dos trabalhadores independentes no mecanismo que foi reativado pelo Governo logo no início do confinamento em janeiro, não abrange nenhuma situação nova, o que faz, verdadeiramente, é equiparar e indexar o apoio ao valor da faturação do trabalhador e não ao rendimento relevante para a Segurança Social", diz a ministra, sublinhando que este apoio passa a estar "completamente desligado das contribuições feitas pelas pessoas no passado para a Segurança Social, o que causa este efeito perverso e injusto ao sistema da Segurança Social, que é um sistema de proteção coletiva que pretende garantir que o esforço que as pessoas fazem para o sistema depois corresponde à prestação que recebem".

Ana Mendes Godinho recorreu a dois exemplos práticos: dois trabalhadores independentes com uma faturação mensal de 665 euros cada um em 2019, um só faz prestação de serviços e, como tal, paga sobre 70% do seu rendimento relevante, ou seja, pagou 100 euros por mês para a Segurança Social, enquanto o outro, como tem, também, venda de bens, só contribui sobre 20% da sua faturação, ou seja, pagou uma prestação mensal de 28 euros.

"Com esta alteração radical aprovada no Parlamento, ambos passam a receber um apoio de 665 euros. Esta é uma alteração profunda desta relação entre o sistema de contribuição social e as próprias pessoas e uma injustiça face ao esforço que estamos todos a fazer", salientou.

(Em atualização)