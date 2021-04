Governo pagou 880 milhões de euros de apoios extraordinários em 2021

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © TIAGO PETINGA/LUSA

O Governo pagou, nos primeiros meses do ano, 880 milhões de euros em apoios extraordinários no âmbito da pandemia de covid-19, anunciou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. "Isto significa que em dois meses e meio foram pagos 45% do total dos apoios extraordinários pagos em 2020", sublinhou Ana Mendes Godinho.

A ministra do Trabalho falava na conferência de imprensa de balanço dos apoios sociais ao rendimento dos trabalhadores, famílias e empresas sublinhando a "preocupação permanente" do Governo em chegar ao "maior número de pessoas possível", mobilizando recursos "como nunca".

Sobre o alargamento dos apoios sociais aprovado no Parlamento, e que o Governo já anunciou que pretende recorrer ao Tribunal Constitucional para travar, Ana Mendes Godinho fala numa alteração com "efeito perverso e injusto", ao mudar "radicalmente" a fórmula de cálculo, passando a estar associada à faturação do trabalhador independente e não ao rendimento relevante para efeitos de Segurança Social, o que implica que consagra um valor igual de apoio independentemente dos trabalhadores terem descontados sobre 70 ou sobre 20% do rendimento que tiveram.

"Desde logo importa esclarecer que esta alteração não muda, em nada o universo abrangido dos trabalhadores independentes no mecanismo que foi reativado pelo Governo logo no início do confinamento em janeiro, não abrange nenhuma situação nova, o que faz, verdadeiramente, é equiparar e indexar o apoio ao valor da faturação do trabalhador e não ao rendimento relevante para a Segurança Social", diz a ministra, sublinhando que este apoio passa a estar "completamente desligado das contribuições feitas pelas pessoas no passado para a Segurança Social, o que causa este efeito perverso e injusto ao sistema da Segurança Social, que é um sistema de proteção coletiva que pretende garantir que o esforço que as pessoas fazem para o sistema depois corresponde à prestação que recebem".

Ana Mendes Godinho recorreu a dois exemplos práticos: dois trabalhadores independentes com uma faturação mensal de 665 euros cada um em 2019, um só faz prestação de serviços e, como tal, paga sobre 70% do seu rendimento relevante, ou seja, pagou 100 euros por mês para a Segurança Social, enquanto o outro, como tem, também, venda de bens, só contribui sobre 20% da sua faturação, ou seja, pagou uma prestação mensal de 28 euros.

"Com esta alteração radical aprovada no Parlamento, ambos passam a receber um apoio de 665 euros. Esta é uma alteração profunda desta relação entre o sistema de contribuição social e as próprias pessoas e uma injustiça face ao esforço que estamos todos a fazer", salientou.

A ministra admite, por outro lado, que, com a alteração introduzida, que passa a prever que o apoio seja calculado em função da faturação de 2019, em vez do rendimento relevante dos últimos 12 meses, possa haver pessoas que passem a receber menos e outras a receber mais, mas promete que o Governo irá criar uma 'válvula de escape', garantindo que com esta alteração da Assembleia da República "ninguém fique a receber menos". A prestação média paga em fevereiro de 2021 no âmbito deste apoio aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes foi de 320 euros, diz a ministra, quando em dezembro havia sido de 293 euros.

No balanço total das várias medidas implementadas, operacionalizadas e pagas no âmbito do Ministério do Trabalho no apoio ao emprego e ao rendimento das famílias, Ana Mendes Godinho indica que, até à data de hoje, foram abrangidos 2,8 milhões de pessoas e 172 mil empresas, num valor global de 3,4 mil milhões de euros já liquidados.

Dividindo as medidas em função dos vários tipos de apoio, indica a ministra que há cerca de um milhão de trabalhadores abrangidos pelas medidas de apoio ao emprego, "o que significa que um em cada quatro trabalhadores do setor privado em Portugal foram abrangidos", e 127 mil empresas abrangidas pelo lay-off simplificado ou pelo apoio à retoma, no valor de 1,918 mil milhões de euros pagos.

Desagregando em função do tipo de instrumento utilizado, são cerca de 900 mil trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado e 470 mil abrangidos pelo incentivo criado pelo IEFP para apoiar a liquidez para pagamento de salários (dois salários mínimos por cada trabalhador para garantir postos de trabalho), e 256 mil trabalhadores abrangidos pelo apoio à retoma. "Naturalmente, alguns trabalhadores foram abrangidos por diferentes medidas em função da evolução da situação e da fase em que estávamos do ponto de vista do confinamento", diz Ana Mendes Godinho.

Em termos de setores, o turismo, alojamento e restauração corresponde a 29% das empresas abrangidas, tendo recebido já 558 milhões de euros, seguido da indústria transformadora, com 358 milhões, e o comércio com 342 milhões. Às empresas de transporte e armazenagem foram pagas ajudas no valor de 145 milhões, as atividades administrativas e os serviços de apoios receberam 114 milhões e as atividades artísticas, desportivas e recreativas cerca de 109 milhões de euros.

Já nos primeiros três meses do ano, foram pagos 606 milhões de euros em apoios ao emprego, que comparam com os 250 milhões pagos no último trimestre de 2020, um aumento que resulta do novo confinamento decretado no país a partir de 15 de janeiro. Verbas que conseguiram "conter o disparar demasiado do desemprego" em Portugal, diz a ministra, embora haja mais 130 mil pessoas sem emprego no país face a fevereiro de 2020. "

"Aqui dou uma nota positiva de reflexo e avaliação deste confinamento, o mês de fevereiro de 2021 foi o mês com o número mais baixo de novas inscrições no IEFP desde que começou a pandemia e as previsões que temos, nos números de março que foram fechados esta semana, é manter esta capacidade de controlar o aumento do desemprego, muito diferentes de anteriores crises, nomeadamente em 2012 e 2013 em que ultrapassamos os 16% de taxa de desemprego", sublinhou Ana Mendes Godinho, destacando que a taxa de desemprego consolidada do país de 6,8% em dezembro, que compara com os 16,2% em Espanha, os 15,8% da Grécia ou os 8,1% da média da zona euro.