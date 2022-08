Governo pagou cerca de 149 milhões de euros por quase 11 milhões de testes à covid

Governo pagou 140 milhões por testes rápidos feitos em farmácias © LUSA

Cerca de 149 milhões de euros foi quanto o Estado pagou quase 11 milhões de testes gratuitos de despiste da covid.

O valor é adiantado pelo Ministério da Saúde ao Eco, e adianta ainda que estes testes rápidos de antigénio de uso profissional foram realizados por laboratórios de análises clínicas e farmácias, de julho de 2021 até julho deste ano.

De julho do ano passado a fevereiro de 2022, foram feitos mais de 8,1 milhões de testes, o que correspondeu a um investimento superior a 118,8 milhões de euros.

De acordo com aquele órgão de comunicação social, o Ministério da Saúde garantiu um novo alargamento da comparticipação de testes com prescrição do SNS, até ao fim de setembro. Neste novo regime, os testes rápidos são comparticipados se tiverem o valor máximo de realização de 10 euros e podem ser realizados apenas nas 1503 farmácias aderentes.

No que aos laboratórios de análises clínicas, diz respeito, o Governo garantiu um regime diferente de comparticipação de testes à Covid-19, também dependente de prescrição do SNS, após terminar o primeiro regime de comparticipação - que juntava farmácias e laboratórios.