Governo pede em Bruxelas alívio do Pacto orçamental. "É importante que regras não sejam cegas"

António Costa e João Leão © TIAGO PETINGA/LUSA

Portugal vai defender mais um ano de suspensão do Pacto de Estabilidade (ou seja, que a cláusula de salvaguarda devido à crise deixe se vigorar em 2024 e não em 2023, como se previa) e que as regras existentes nesse pacto sejam "rapidamente" repensadas e alteradas de forma a não arrasar com a recuperação dos países mais endividados, como Portugal, revelou o ministro das Finanças, João Leão, à entrada da reunião do Eurogrupo, que acontece esta segunda-feira, em Bruxelas.

O ministro insistiu que "é importante que as regras orçamentais [futuras] não sejam cegas e que não impliquem reduções de dívida pública tão acentuadas que possam colocar em causa a recuperação económica".

Questionado pelos jornalistas presentes, João Leão evitou avançar com novas estimativas para o crescimento e o défice de Portugal este ano, mas disse que continua à espera de um "forte crescimento este ano, mas com uma revisão em baixa, em linha com que está a acontecer a nível europeu".

Reparou, em todo o caso, que o crescimento -- mesmo com esta nova crise provocada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia -- continua a ser algo promissor porque a economia portuguesa vinha de um ponto "baixo" devido à pandemia.

Mas esta reunião do Eurogrupo está sobretudo centrada no problema da governação das finanças europeias e da coordenação entre os vários ministérios das finanças da zona euro.

Os ministros vão debater "a coordenação da política orçamental para 2023, com vista a salvaguardar a recuperação económica na área do euro", para mais num contexto altamente crítico "decorrente da agressão militar da Rússia contra a Ucrânia e de outros desenvolvimentos macroeconómicos fundamentais com influência no planeamento orçamental para 2023".

João Leão defendeu que perante um cenário que aponta para um crescimento europeu e nacional mais baixo, o governo "precisa de ter uma política orçamental mais ágil e flexível".

Pacto era para ser reativado em 2023, mas guerra deve travar isso

Nesse sentido, continuou o ministro, "é necessário repensar a reposição das regras orçamentais" que estava prevista para 2023, mas isto foi antes de a guerra rebentar.

A não aplicação da referida cláusula da salvaguarda do Pacto de Estabilidade permite que os países não sejam advertidos sancionados politicamente e pressionados a tomar medidas de austeridade no sentido de manter o défice abaixo de 3% do produto interno bruto (PIB) e, no caso dos mais endividados, obrigá-los a entregar défices mínimos e depois excedentes consecutivos durante vário anos até reduzirem a dívida para um nível abaixo dos 60% do PIB.

Como Portugal está com uma dívida de quase 130% do PIB, percebe-se o esforço enorme que está pela frente caso o Pacto não mude.

As regras "devem ser repensadas" e "em maio" o ministro espera que a zona euro já tenha uma visão mais clara desse caminho a seguir, para mais na sequência dos impactos nas finanças e nas economias europeias "por causa do ataque a Ucrânia".

"A Comissão Europeia dá nota que os países com dívida mais baixas devem ter políticas orçamentais neutras, mas diz que países com dividas mais altas, como é o caso de Portugal, devem iniciar um processo de redução da dívida pública", referiu João Leão.

Ora, prosseguiu o ministro, "Portugal entende que isso deve ser conduzido de forma gradual neste contexto" e que é preciso "avançar rapidamente para a revisão das regras orçamentais, esperemos ainda que durante a presidência francesa da União Europeia", que termina a 30 de junho.

"A pandemia teve um impacto muito elevado para toda a Europa" e agora existe esta guerra e uma forte inflação dos preços da energia e de muitas matérias-primas, incluindo alimentares.

Segundo João Leão, Portugal ainda deve ter "um forte crescimento este ano, mas com revisão em baixa, em linha com que está a ser feito a nível europeu".

No entanto, "o cenário pode ser mais adverso" por causa dos impacto da guerra e da crise nos mercados de matérias primas e da energia. Além disso, o ministro antecipa possíveis efeitos negativos no crescimento por causa das sanções económicas. "Depende do tipo de sanções que forem aplicadas, de como a Rússia retaliar a estas sanções e da evolução dos preços do gás e do petróleo", referiu.

Taxa mínima sobre lucros das multinacionais

Outro dos temas a abordar no Eurogrupo é o da "tributação mínima das multinacionais", da taxa de 15% do acordo obtido ao nível da OCDE.

O ministro das Finanças espera que "pelo menos em 2023 já se possa aplicar esse acordo alcançado ao nível da OCDE".

(atualizado 15h10)