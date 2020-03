Governo pede que postos de correio em juntas de freguesia abram

O Governo está a pedir que as juntas de freguesia onde estão instalados postos de correio possam abrir ainda que de forma condicionada, entre as 9h e as 12h, com vista a assegurar os serviços essenciais previstos no Estado de Emergência.

O pedido foi endereçado esta terça-feira pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação à Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). “Este pedido insere-se na necessidade de continuidade dos serviços essenciais, prevista no anexo II do decreto que determinou o Estado de Emergência”, refere o ministério.

“Entre esses serviços verdadeiramente essenciais para a nossa população, encontram-se as comunicações, especificamente, os serviços postais que, nesta altura de crise, garantem a entrega ao domicílio das pensões de muitos dos nossos idosos”, diz ainda o Governo.

O Governo articulou ainda com os CTT a entrega ao domicílio dos vales de pensão pelo carteiro e o seu pagamento, de forma gratuita. “Com isto estima-se que cerca de 100 mil dos 370 mil pensionistas que recebem mensalmente os vales não tenham de se deslocar, garantindo assim a segurança do principal grupo de risco nesta pandemia do Covid-19.”