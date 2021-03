Governo pede urgência ao parlamento na lei que retira veto das câmaras ao aeroporto

Montijo. © DR

O governo pediu "prioridade e urgência" à Assembleia da República (AR) na apreciação da proposta de lei que retira às autarquias o poder de veto na localização de aeroportos, depois do travão colocado à construção do aeroporto do Montijo pelas câmaras da Moita e do Seixal.

"Nos termos da alínea d)do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de lei com pedido de prioridade e urgência", lê-se no texto da proposta que deu entrada na Assembleia da República nesta segunda-feira.

O pedido de urgência é habitual e foi utilizado por diversas vezes durante este período de crise pandémica para acelerar os prazos de apreciação.

De acordo com o Regimento da AR, "o Presidente da Assembleia da República envia o pedido de urgência à comissão parlamentar competente, que o aprecia e elabora um parecer fundamentado no prazo de 48 horas", depois é votado no plenário, podendo ficar dispensado de uma série de procedimentos.

A proposta apresentada pelo executivo responde ao veto das autarquias da Moita e do Seixal que levou a ​​​​​​​Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) a indeferir o pedido de apreciação prévia de viabilidade da construção do Aeroporto Complementar no Montijo, pelo facto de não existir parecer favorável de todos os concelhos afetados, como prevê a legislação em vigor.

O processo, recorde-se, chegou ao regulador da aviação com dois pareceres favoráveis das câmaras do Barreiro e Montijo, dois desfavoráveis, do Seixal e Moita, e sem apresentação de parecer pela câmara de Alcochete.

A proposta do governo retira a capacidade de as câmaras travarem a localização de aeroportos, retirando poder às autarquias.