Governo permite subida de preços nas obras públicas para evitar paragens nos investimentos

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, durante audiência na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação na Assembleia da República © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

As obras públicas e outras contratações de bens e serviços junto de privados podem vir a sair mais caras do que o previsto de modo a acompanhar a subida de custos nos materiais, equipamentos e até na mão-de-obra imposta no atual quadro de agravamento da inflação.

A ideia é que a subida de custos das empresas não venha a inviabilizar o interesse em fazer ou permanecer nas obras em curso e assim evitar que estas paralisem; e, já agora, evitar que os concursos públicos que ainda venham a ser lançados fiquem desertos de propostas (algo que, aliás, já aconteceu em alguns projetos antes desta fase aguda da crise inflacionista).

O Ministério das Infraestruturas informou, esta quinta-feira, que o governo aprovou em Conselho de Ministros "um regime excecional e temporário para permitir a revisão de preços nos contratos públicos, devido ao aumento abrupto nos custos de materiais, mão-de-obra ou equipamentos".

Este quadro mais permissivo para a formação de preços a contratar com o Estado vai vigiar até 31 de dezembro deste ano.

De acordo com a nota do gabinete do ministro Pedro Nuno Santos, "o objetivo é evitar paragens no investimento público, numa altura em que o aumento dos preços está a causar grandes pressões nas empreitadas e num momento em que Portugal tem em curso um conjunto muito vasto de obras públicas".

Assim, o novo regime especial, mas temporário, diz que "as partes podem promover a revisão extraordinária de preços, desde que um determinado material, tipo de mão-de-obra ou equipamento de apoio represente pelo menos 3 % do preço contratual, e tenha uma taxa de variação homóloga do custo igual ou superior a 20%".

(em atualização)