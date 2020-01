Governo. Peso da massa salarial no PIB avança para 44,7% em 2019

O peso da massa salarial dos trabalhadores, incluindo contribuições sociais, na economia portuguesa deverá ter avançado duas décimas em 2019, para 44,7% do PIB, mas o país continua a ficar abaixo da média europeia. O governo alerta os parceiros sociais que, sem uma recuperação significativa de rendimentos, deverá manter-se o desequilíbrio na distribuição da riqueza.

O dado foi avançado esta terça-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, num novo documento de trabalho entregue aos parceiros do Conselho Permanente de Concertação Social na terceira reunião para discussão de um acordo de médio prazo sobre salários, competitividade e rendimentos.

O governo, recorde-se, estabeleceu como patamar mínimo de referência para um acordo uma subida de salários de 2,7% em 2020 (a ir aos 3,2% em 2023) a aplicar na contratação coletiva. No entanto, a proposta encontra resistência quer do lado das organizações patronais, quer do lado das organizações sindicais, por motivos diversos.

As confederações empresariais estão contra um referencial genérico que sirva para sectores muito diversos. A CGTP, por seu turno, acusa o governo e os patrões de estarem a tentar impor um “teto” às subidas salariais. Os salários estão já a crescer acima do referencial proposto inicialmente (subiam 3,1% nos 12 meses até novembro, de acordo com dados das empresas declarados à Segurança Social).

Em resposta aos patrões, o governo deverá propor agora a fixação anual de referencial para atualização de salários por sector – pelo menos, segundo a descrição dos anexos de trabalho também já entregues aos parceiros.

O governo diz querer garantir convergência na distribuição de riqueza com a média europeia, assinalando em Portugal uma “partilha decrescente do produto com os trabalhadores”. Recorda que o peso da massa salarial (salário e outros complementos remuneratórios, além do pagamento da contribuição social da Taxa Social Única) estava em 47,7% do PIB em 1999, tendo vindo a cair até aos 43,5% do PIB já em 2016, no ponto mais baixo da distribuição da riqueza nacional pelos trabalhadores.

Com base nos dados de contas nacionais do INE que o governo referencia na proposta do orçamento para 2020, o peso relativo da massa salarial na economia terá já no ano passado atingido os 44,7% do PIB, numa melhoria de duas décimas face ao valor de 2018.

Os dados apresentados pelo governo não discriminam salário-base. Segundo o Eurostat, também com base em contas nacionais, o peso dos salários apenas na economia estava em 2018 em 35,1% do PIB (37,9% do PIB na média da UE a 28). Já contabilizando a taxa social única, os pagamentos aos trabalhadores portugueses valiam 44,9% do PIB há dois anos (47,6% na UE a 28).

Mesmo com uma melhor evolução recente, o governo alerta que sem um impulso adicional “a recuperação do peso dos salários no PIB será residual e portanto insuficiente quer para melhorar a distribuição da riqueza produzida em Portugal, quer para assegurar uma reaproximação à média europeia”.

A previsão faz contas a um aumento nominal das remunerações na ordem dos 3,1% ao ano, de 3,7% na massa salarial, e de subida do PIB em 3,5%, em linha com o que prevê o Programa de Estabilidade até 2023.

“Além da perda de peso dos salários no PIB e da divergência face à média europeia nesta matéria, suscita também preocupação a erosão da vantagem salarial proporcionada pelas qualificações, em particular, entre os jovens diplomados”, destaca ainda o documento de trabalho, notando que um diploma académico representa hoje uma vantagem salarial inferior a 50% entre os jovens.

