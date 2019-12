Governo poderá criar novos benefícios fiscais para empresas que exportam

O governo quer aumentar a capacidade exportadora das empresas nacionais, admitindo na versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a possibilidade de criar uma autorização legislativa que permita novos incentivos fiscais. Contudo, a introdução de novas medidas está dependente do aval de Bruxelas.

Na versão preliminar do documento, o governo deixa claro o seu compromisso com a busca de “novos modelos de incentivos à internacionalização das empresas portuguesas” ao longo do próximo ano.

Neste sentido, o Executivo liderado por António Costa fica “autorizado a criar novos benefícios fiscais” que sejam incentivos à exportação. Entre esses benefícios pode estar a autorização para a “criação de isenções de Imposto do Selo sobre os prémios e comissões relativos a apólices de seguros de créditos à exportação, com ou sem garantia do Estado, com possível inclusão de outras formas de garantias de financiamento à exportação”.

No entanto, salienta o Executivo, esta autorização legislativa é concretizada “após aprovação da União Europeia para alargar o regime de auxílios de estado”.

