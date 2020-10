Governo pondera alargar a mais municípios restrições de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), acompanhada pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (E), fala aos jornalistas após a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social. Lisboa, 30 de setembro de 2020. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Governo admite alargar a outros municípios o semi-confinamento decretado nos concelhos de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada. As medidas estão em vigor desde o passado dia 23 de outubro.

A hipótese foi transmitida nesta sexta-feira aos parceiros sociais na reunião da ​​​​​​Comissão Permanente da Concertação Social convocada pelo Governo, com o objetivo de discutir a evolução da pandemia de covid-19.

"Auscultámos a sensibilidade dos parceiros sobre a possibilidade de município a município em função da situação epidemiológica, podermos vir a alargar a mais municípios as restrições que estão em vigor nos municípios de Felgueiras, Paços de Ferreira", afirmou o ministro da Economia, Pedro Siza Viera, no final do encontro.

O Governo levou ainda à discussão a hipótese do recolher obrigatório para evitar a propagação da doença, mas os parceiros sociais manifestaram algumas dúvidas.

"Sobre esta hipótese o que os parceiros referiram é que tinham dúvidas sobre a eficácia de uma medida dessas. As situações de contágio não ocorrem na via pública durante a noite, sendo preciso avaliar melhor as circunstâncias em que os contágios ocorrem", referiu o ministro da Economia.

Em atualização