Governo pondera alargar a mais municípios restrições de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), acompanhada pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (E), fala aos jornalistas após a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social. Lisboa, 30 de setembro de 2020. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Governo admite alargar a outros municípios o semi-confinamento decretado nos concelhos de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada. As medidas estão em vigor desde o passado dia 23 de outubro.

A hipótese foi transmitida nesta sexta-feira aos parceiros sociais na reunião da ​​​​​​Comissão Permanente da Concertação Social convocada pelo Governo, com o objetivo de discutir a evolução da pandemia de covid-19.

"Auscultámos a sensibilidade dos parceiros sobre a possibilidade de município a município em função da situação epidemiológica, podermos vir a alargar a mais municípios as restrições que estão em vigor nos municípios de Felgueiras, Paços de Ferreira", afirmou o ministro da Economia, Pedro Siza Viera, no final do encontro.

Em relação aos critérios para avançar com restrições territoriais, o ministro da Economia adiantou que "passa por critérios epidemiológicos como a incidência acumulada em 14 dias sobre 100 mil habitantes, por um lado, e sobre o ritmo de crescimento dos contágios. Municípios onde o número de novos contágios por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias seja muito elevado e em que o ritmo de contágios continue a crescer, devem ser objeto de atenção epidemiológica mais estrita", detalhou Siza Vieira.

"Qual é exatamente esse nível de contágios? Se são os 240 casos como existem noutros países, se são 480 como já foi aventado? Não está definido e o Governo tomará em linha de conta as opiniões dos peritos nas decisões que tomar amanhã", na reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Mas o ministro ressalvou que o critério dos 100 mil habitantes tem de ser adaptado a cada caso. "Se pensarmos numa comunidade com uma população relativamente reduzida, se aparecerem 30 casos num lar de idosos ou num estabelecimento residencial, isso mesmo pode representar um pico que não tem correspondência com o risco efetivo na comunidade", exemplificou.

Recolher obrigatório

O Governo levou ainda à discussão a hipótese do recolher obrigatório para evitar a propagação da doença, mas os parceiros sociais manifestaram algumas dúvidas.

"Sobre esta hipótese o que os parceiros referiram é que tinham dúvidas sobre a eficácia de uma medida dessas. As situações de contágio não ocorrem na via pública durante a noite, sendo preciso avaliar melhor as circunstâncias em que os contágios ocorrem", referiu o ministro da Economia.

Pedro Siza Vieira revelou que na conversa com os parceiros sociais foi disutida "a conjugação entre o controlo da situação sanitária e o nosso objetivo comum de assegurarmos a recuperação da economia e tentarmos salvar o Natal" na tentativa de conter o nível de contágios.

De acordo com o jornal Observador, o recolher obrigatório que está a ser estudado pelo Governo poderia ser imposto entre as 00H00 e as seis da manhã.

O ministro da Economia sublinhou ainda que afastada está a hipótese de cercas sanitárias e de um confinamento geral como aconteceu em março e abril.

Notícia atualizada às 14h55