Governo português manda fechar todos os bares até às 21h

Todos os bares devem encerrar até às 21h, medida que se prolongará até dia 9 de abril, podendo ser estendida por mais tempo caso a situação do coronavírus não melhore até lá, anunciaram este sábado os ministérios da Economia, da Administração Interna e da Saúde, numa nota enviada às redações.

“Face à situação de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional da Covid-19”, o ministro da Economia, o ministro da Administração Interna e a ministra da Saúde, assinaram este sábado “o despacho conjunto que determina o encerramento dos bares, todos os dias, a partir das 21 horas”.

O três governantes justificam a decisão com “o aumento de casos de infeção em Portugal, com o alargamento progressivo da sua expressão geográfica”, com “a necessidade de conter as possíveis linhas de contágio para controlar a situação epidemiológica em Portugal” e com “a declaração da situação de alerta em todo o território nacional”.

“O despacho produz efeitos a partir de hoje [sábado 14 de março] e até ao dia 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica”, diz a nota oficial.

Na passada quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, quando anunciou o resumo das medidas de “mitigação” da pandemia, disse que “todos devemos limitar o máximo possível as nossas deslocações, os nossos contactos sociais e o convívio social”.

“Por isso, para além da suspensão temporária da atividade letiva presencial, vamos determinar o encerramento das discotecas e estabelecimentos similares, reduzir em um terço a lotação máxima de cada estabelecimento de restauração, de forma a aumentar o espaçamento entre os clientes, determinar a limitação da frequência de centros comercias ou de serviço público, para que ela seja adequada ao espaço, sem que haja um excesso de pessoas simultaneamente no mesmo espaço”, argumentou Costa.

