“Governo português tem bons incentivos para alternativas a cigarros”

Americana participada pela dona da Marlboro traz a Juul para Portugal em outubro. “Não queremos os mil milhões de fumadores como clientes, mas que passem para alternativas de menor risco”, diz o CEO para região.

Em pouco mais de um ano, a Juul sai de São Francisco para o mundo e Portugal é o 19º país a receber a marca de e-cigarettes que em quatro anos passou a dominar 75% do mercado americano do closed vaping. “Fizemos um grande investimento nesta operação de internacionalização, para alcançar 96% dos fumadores fora dos Estados Unidos”, admite ao Dinheiro Vivo o CEO para a região EMEA. Números não revela, mas admite que a entrada da Altria no capital da empresa que virou unicórnio criou mais conforto para este movimento de expansão.

Em dezembro, a Altria – que detém a marca Marlboro nos EUA, desde que, em 2007, a Philip Morris Internacional optou por partir o negócio em dois para melhor fazer face aos entraves da lei americana – comprou 35% da Juul Labs por 12,8 mil milhões de dólares. Um valor que atira a avaliação da startup para perto de 40 mil milhões. Esta injeção de capital permitiu dar vida a um projeto antigo dos fundadores, James Monsees e Adam Bowen: “Eles sempre quiseram servir globalmente o mercado, mas queriam ver primeiro como corria. Tendo em conta o grande sucesso conseguido nos Estados Unidos, em 2017, decidiram avançar e a recente entrada desse acionista deu um empurrão”, assume Grant Winterton.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo no dia de lançamento da Juul em Portugal, nesta quinta-feira, o CEO faz questão de sublinhar que a dona da Marlboro nos EUA é apenas acionista de capital, as decisões mantêm-se todas nas mãos dos fundadores. A separação de águas faz sentido num momento em que Altria e Philip Morris International estão em conversações para uma possível fusão, mais de uma década depois da separação.

Poderia a Juul tirar disso vantagens, nomeadamente acedendo a uma rede alargada de fumadores e pontos de venda? O objetivo não é esse. “A Altria é um parceiro importante, porque nos dá espaço nas suas prateleiras e introduziu nos maços de tabaco informação sobre o Juul – e isso ajuda à nossa missão de ajudar os fumadores a trocar os cigarros por produtos de menor risco. Se houver fusão, logo se verá se o que podem oferecer-nos é compatível com a nossa missão, se nos mostram genuína vontade de ajudar a essa mudança, como até agora tem acontecido.”

A questão é que a Juul nunca foi uma tabaqueira e quer afastar-se dessa indústria, deixando claro que “o ideal é não fumar”, que tem e reforçará “uma série de políticas importantes para afastar os jovens de todos os produtos de tabaco”, que “não quer que ninguém sequer experimente o Juul se não for fumador”. O seu negócio “não é um produto de saúde mas ajuda os fumadores – e apenas esses – a viverem melhor”. E esse negócio não tem os dias contados?” Infelizmente, há e continuará a haver, pelas previsões da Organização Mundial da Saúde, mil milhões de fumadores no mundo (em Portugal, são 1,6 milhões). Há mercado de sobra para nós e para todos os outros produtos alternativos aos cigarros de combustão e por muitos anos”, diz Grant Winterton, que não vê no iQos da PMI (que conquistou 200 mil clientes em quatro anos) um concorrente mas mais uma alternativa que ajuda ao resultado pretendido. “Quanto maior for o leque de escolha, mais facilidade os fumadores adultos terão de encontrar o que gostam em alternativa aos cigarros. Não queremos que os mil milhões de fumadores passem para o Juul, mas que optem por qualquer produto alternativo.”

4 mil pontos de venda em Portugal

Ainda que Grant Winterton não revele números, quer de investimento quer de expectativas para o negócio português, o CEO garante que está otimista: “O governo português tem uma posição certa em relação aos produtos alternativos aos cigarros, diferenciando-os mesmo ao nível dos impostos. Fixando taxas mais baixas, ajuda a incentivar os consumidores que não deixam de fumar a mudar para produtos menos nocivos.” Um posicionamento que dá confiança ao presidente da Juul, ainda que admita que ainda há “desconhecimento e conservadorismo, nomeadamente das autoridades da saúde, em relação a este tipo de produtos”.

E nem sempre as empresas ajudam. Quando, em setembro, as autoridades americanas revelaram preocupação com a quantidade de adolescentes seduzidos pelo vaping por causa dos sabores disponíveis no mercado (chocolate, frutos, até marshmallow, “a Juul teve a iniciativa de limitar a oferta a menta; mais nenhuma empresa o fez. Razão pela qual agora o governo teve de intervir com uma proibição”, explica Grant, que elogia as políticas portuguesas para afastar os jovens do tabaco, por oposição às americanas. Ainda assim, defende a sua dama com números: “A Europa tem 26% de fumadores, enquanto nos EUA são 14% e o vaping teve um papel na redução do consumo, nos últimos anos.”

De resto, estes primeiros passos da Juul na Europa estão a correr bem – em Londres, segundo mercado internacional, depois de Israel, conseguiu já entre 0,5% e 1% do mercado. “É um excelente indicador.” Em Portugal, para já apenas continental, “veremos como corre”. Aqui, a Juul emprega já 30 pessoas e contratar mais é uma possibilidade – sobretudo para dar formação aos vendedores.

E abrir aqui uma fábrica, caso a guerra comercial entre Estados Unidos e China ponha taxas incomportáveis nas partes do dispositivo fabricadas em Pequim? “Veremos como corre o negócio nos próximos cinco anos”, diz Grant Winterton. “Para já, estamos contentes com o processo de fabrico – e somos uma empresa pequena…” Quanto à relação entre Trump e Xi, “logo se verá o que acontece nos próximos meses”.