Governo prepara aumento de salário mínimo na média de anos anteriores

Um aumento significativo, na média de anos anteriores, mas ainda abaixo da subida do ano passado. O governo definiu esta sexta-feira nestes termos a proposta de aumento de salário mínimo para 2021, objeto de negociações com BE, PCP e PAN para a aprovação do próximo Orçamento do Estado.

“O governo disponibilizou-se para um aumento do salário mínimo em torno da média daquilo que têm sido os aumentos dos últimos anos. E, naturalmente, será abaixo daquilo que foi o ano passado. Essa disponibilidade de aumento de acordo com a média dos últimos anos é para mantermos uma progressão e respeitarmos o que temos dito, que é um aumento significativo do salário mínimo nacional no próximo ano”, afirmou esta sexta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, num ponto de situação sobre os avanços nas negociações para a aprovação do Orçamento do Estado, em declarações transmitidas pela RTP 3.

Com o salário mínimo nos 635 euros, a subida representa mais 130 euros que o valor em vigor no ano de 2015, de 505 euros. Calculando a média, o salário mínimo subiu 26 euros por ano.

Esta é uma matéria que cabe ao governo legislar e que será discutida na Comissão Permanente de Concertação Social, mas que os partidos que negoceiam com o governo puseram na mesa no quadro da política de rendimentos. Entre os parceiros sociais, a subida em ano de pandemia é rejeitada pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP). A Confederação do Comércio e Serviços (CCP) diz não ter ainda tomado posição. Da parte das confederações sindicais, UGT pede um aumento em 35 euros, e a CGTP reclama a subida aos 850 euros “no curto prazo”.

Reforço das pensões mais baixas e novo apoio social

Com uma semana ainda de negociações pela frente, o secretário de Estado deu conta dos avanços nas negociações, no “pressuposto de haver um entendimento de viabilização do Orçamento do Estado de 2021”.

Ainda na área dos rendimentos, o governo antecipa um aumento extraordinário das pensões a partir de agosto do próximo ano, e responde também aos apelos do Bloco de Esquerda para a criação de um novo apoio social extraordinário. A ideia é que tenha como referência o limiar da pobreza (6014 euros anuais em 2018, segundo o INE) e que garanta apoio “a pessoas que estavam como beneficiárias do subsídio de desemprego ou do subsídio social de desemprego, trabalhadores independentes, domésticas, atuais beneficiários das prestações sociais”.

“É um apoio que tem um impacto financeiro muito grande, envolve muitas pessoas. Estamos a falar de mais de 100 mil beneficiários, de várias centenas de milhões de euros de impacto financeiro”, detalhou o secretário de Estado sobre a abrangência do apoio e efeito nas contas públicas do próximo ano.

Limites na contratação de temporários e moratória nas convenções

Na área do trabalho, o governo vem também responder às reivindicações de alterações nas leis laborais em matéria de negociação coletiva com a proposta de uma moratória de 18 meses durante a qual as convenções coletivas em vigor não poderão caducar, sendo suspensos os prazos das convenções em vigor. “Também nos disponibilizámos para alargar a contratação coletiva aos trabalhadores em regime de outsourcing.

Relativamente a legislação laboral, o governo fala em densificar medidas para “controlar o abuso e regulamentar os direitos dos trabalhadores no âmbito do teletrabalho” e afirma que pretende limitar as renovações da contratação temporária a três contratos e tomar medidas para a regularização das situações de falsos contratos temporários. A Autoridade para as Condições do Trabalho poderá, entretanto, ser reforçada com mais 60 inspetores.

Na Saúde, o governo reitera o compromisso de reforço dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, com mais 4200 contratações no próximo ano (no final deste mês terão sido colocados 4380 trabalhadores, com os novos concursos para a entrada de médicos e 2995 integrações de profissionais contratados durante a pandemia). Nas novas contratações, terão especial destaque os cuidados primários, avançou Duarte Cordeiro.

Reforço no INEM e verbas para recolha de animais

Além disso, o governo pretende no início do próximo ano reforçar o INEM com cerca de 260 profissionais, e está disponível para criar um subsídio extraordinário de risco para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde na primeira linha do combate à Covid-19.

Nos transportes, o governo pretende manter a verba inscrita no Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) para reforçar a oferta de transporte nas áreas metropolitanas e no resto do país.

Em resposta às revindicações do PAN, o governo fala ainda na “continuação de investimentos significativos por parte do governo no âmbito da criação de centros de recolha oficial de animais, com verba disponibilizada por via do Plano de Recuperação e Resiliência, mas também a manutenção das verbas inscritas para a campanha de esterilização e para campanhas de identificação eletrónica de animais de companhia”.

Atualizado às 12h45