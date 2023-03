Governo prepara-se para cortar apoios transversais em 2024

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Os apoios transversais criados pelo governo para mitigar os impactos da inflação, como o cheque de 125 euros destinado a todos os contribuintes com rendimentos brutos mensais até 2700 euros, não serão reativados, no próximo ano, apesar de a inflação ainda estar elevada. A variação média anual em fevereiro estava em 8,2%, em Portugal, e em 8,5%, na Zona Euro.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, revelou esta segunda-feira que "as recomendações de política orçamental" da União Europeia "são para que os esforços de apoios sejam concentrados nas populações mais vulneráveis e menos em medidas de banda larga", afirmou à entrada da reunião do dos ministros das Finanças da Zona Euro (Eurogrupo).

O dossiê vai estar em discussão nos encontros do Eurogrupo, que se realiza esta segunda-feira, e do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros da União Europeia (Ecofin), que decorre na terça-feira.

Fernando Medina justificou esta mudança na orientação política orçamental de Bruxelas com "o cenário geral de que a Europa está já a entrar numa nova fase da vida económica, passados os anos mais pesados da pandemia e o primeiro ano de guerra na Ucrânia". "É um certo regresso à normalidade da condução da política orçamental e as recomendações são para que os apoios sejam apenas para os públicos mais vulneráveis e para que haja uma limitação dos apoios para a mitigação dos preços da energia, com uma visão mais focada na sustentabilidade das contas públicas", anunciou o governante com a pasta das Finanças em Portugal.

Fernando Medina defendeu que é preciso "fazer uma adequação das medidas", uma vez que os preços da energia já abrandaram, "já não estão ao nível de há dois meses". "Por isso, os apoios podem ser melhor calibrados", sublinhou.

Regras orçamentais voltam no próximo ano com fórmula diferente para dívida

Outra das matérias que está em cima da mesa das reuniões desta segunda-feira do Eurogrupo e do Ecofin é a reativação, em 2024, das regras orçamentais, que estiveram suspensas desde 2020, e que impõem aos Estados-membros limites de 3% do PIB para o défice e de 60% do PIB para a dívida pública.

"As regras de disciplina orçamental serão retomadas já a partir de 2024", anunciou Fernando Medina, ressalvando, contudo, que, no que diz respeito à dívida pública "está a ser estudada a fórmula mais adequada".

"O espaço da União Europeia é de grande divergência, com países com dívida superior a 150% do produto e outros que estão na casa dos 20%, 30% do PIB. Por isso, as novas regras precisam de ter em conta esta diversidade para que esses países possam convergir", defendeu. Portugal fechou 2022 com uma dívida abaixo do previsto, de 113,8% do PIB.

O princípio da igualdade" é "tratar de forma diferente o que é diferente, não é aplicar a mesma regra" como atualmente, argumentou Medina.

Assim, o teto de 60% do PIB para a dívida deverá ser flexibilizado consoante o endividamento dos países.

Em vigor há 30 anos, as regras Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) exigem que a dívida pública dos Estados-membros não supere os 60% do Produto Interno Bruto (PIB) e impõem um défice abaixo da fasquia dos 3%, mas, no contexto da pandemia, a cláusula de escape foi ativada em março de 2020 para permitir aos Estados-membros reagir à crise da covid-19, suspendendo temporariamente tais requisitos.

Fernando Medina disse ainda que um dos desafios atuais dos países da Zona Euro é a alteração de política do Banco Central Europeu (BCE), não só devido à subida das taxas de juro, como também de redução de balanço do banco.

"O BCE, no âmbito da sua política, vai reduzir as compras aos Estados-membros, o que significa que os países vão estar mais expostos aos mercados no refinanciamento da sua dívida", afirmou, salientando que "Portugal e a UE estarão confrontados com custos mais devido às taxas de juro mais elevadas".

Para o ministro, por outro lado, tal "cria espaço para o setor privado" comprar mais dívida dos Estados, o que significa também que "os mercados vão olhar muito mais para os fundamentais de cada país".

"Temos de ter a flexibilidade em termos de Orçamento para adaptar", afirmou.