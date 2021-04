Governo prevê meter mais 430 milhões de euros no Novo Banco

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, durante o debate parlamentar de discussão na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 28 de outubro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

A despesa pública para amparar o Novo Banco (NB) deverá ascender a 430 milhões de euros este ano, mas a verba deverá ser totalmente anulada em 2022 (na lógica das políticas invariantes), diz o Ministério das Finanças no novo Programa de Estabilidade (PE 2021-2025), disponibilizado no site do Parlamento no início de sexta-feira, 16 de abril.

Segundo o PE, trata-se de uma "medida invariante", "one-off" (só acontece uma vez, por isso em 2022 o encargo tem de ser abatido), mas o governo assume que ainda está na fase "a adotar" pois a dotação financeira para o fazer foi chumbada pela oposição na reta final das votações do Orçamento do Estado de 2021.

Ou seja, a verba não existe efetivamente no OE, mas o governo já disse que vai arranjar forma de arranjar o dinheiro porque, segundo o executivo, o Estado "é uma pessoa de bem" pelo que tenciona cumprir o contrato com a Lone Star (o dono da maioria do NB) e o Fundo de Resolução, o veículo (que está no perímetro público) que é financiado pelos bancos mas que não tem verbas suficientes para aguentar as sucessivas carências de capital do que ficou do antigo BES.

Na sua proposta de OE para este ano, o governo queria fixar uma verba de 476,6 mil milhões de euros para o NB, mas não conseguiu porque os partidos da oposição (PCP e BE) impediram a medida, com o apoio do PSD. Tal como as Finanças, também o Conselho das Finanças Públicas assume este cenário, em que o contrato vai ser cumprido porque vai haver dinheiro. Como, não se sabe ainda.

Entretanto, já depois da aprovação do OE, o Novo Banco veio dizer que afinal pode precisar de mais dinheiro dos contribuintes: 598 milhões de euros é supostamente o que falta para equilibrar os rácios de capital, mas as Finanças consideram que a conta pode não ser bem esta.

Agora, neste novo Programa de Estabilidade, o governo baixa um pouco a fasquia face aos quase 477 milhões iniciais que tencionava reservar para o NB.