Governo prevê reforço de apoios para 123 mil crianças em pobreza extrema

O governo estima em 123 mil o universo de crianças em situação de pobreza extrema que poderão vir a beneficiar, a partir de janeiro, da nova garantia para a infância inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2022.

"De acordo com os números que existem à data de hoje, do Eurostat, a previsão é de abranger cerca de 123 mil crianças e jovens, que estão em situação de pobreza extrema. Naturalmente, é um valor evolutivo", indicou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, nesta quarta-feira, durante a apresentação do Orçamento da Segurança Social.

A nova prestação, financiada pelo Fundo Social Europeu e resultante de acordo entre os Estados-membros da União Europeia, terá por objetivo complementar os valores de abono de família ou deduções fiscais destinadas a beneficiar famílias com menores, sendo atribuída por menores abaixo de 18 anos quando o rendimento per capita do agregado esteja abaixo de 40% da mediana de rendimentos nacional, que está em 900 euros. Ou seja, abaixo de 360 euros, atualmente.

Segundo a explicação da ministra do Trabalho, será uma prestação diferencial, destinada a assegurar um mínimo de valor em apoios sociais de 1200 euros. Mas este valor será apenas para 2023, já que a proposta de Orçamento do Estado indica que a implementação será faseada, atingindo-se em 2022 apenas 840 euros como valor de referência para cálculo do complemento atribuído pelo governo.

Ana Mendes Godinho assegurou também que os valores recebidos na garantia para a infância poderão ser acumulados com o Rendimento Social de Inserção.

Após a aprovação do Orçamento do Estado, a medida terá ainda de ser regulamentada. Mas o governo assegura que o pagamento, diz, será automático para os beneficiários de abono a partir de janeiro.

"Estamos a fazer todos os nossos esforços para face à expetativa que temos de, uma vez apresentado este Orçamento do Estado para 2022 e convictos que esta é de facto uma medida que o país não pode desperdiçar, estamos a fazer já tudo para que o sistema esteja operacionalizado para arrancar já no início do ano", indicou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, nesta quarta-feira, durante a apresentação do Orçamento da Segurança Social.

Mendes Godinho explicou ainda que a "garantia para a infância será paga mensalmente em conjunto com o abono de família". "O diferencial é automaticamente calculado pela Segurança Social e pago em conjunto sem que as famílias tenham de fazer nada para o efeito", assegurou.