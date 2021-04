Governo prevê rever critérios de risco de concelhos no final de maio

O primeiro-ministro, António Costa, pouco antes de uma comunicação ao país sobre os novos apoios sociais promulgados pelo Presidente da República, no Palácio de São Bento, em Lisboa, 31 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O governo espera, após o final de maio, rever os critérios de risco por concelho a partir dos quais é possível, localmente, avançar nas etapas previstas do confinamento. Tal acontecerá assim que esteja vacinada a quase totalidade da população com maior risco de mortalidade por Covid-19, de acordo com o calendário agora previsto, e caso não haja novos "sobressaltos" na chegada de vacinas ao país.

A intenção foi anunciada nesta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, ao dar conta das medidas para a próxima etapa de levantamento de restrições à atividade, com os indicadores da matriz de risco usada pelo governo a determinarem que sete concelhos não irão avançar na abertura, sendo que outros quatro recuam por verem aumentada a incidência de casos de infeção pelo novo coronavírus.

"Significa isto que vencemos a pandemia no final de maio? Não. Significa que a partir do final de maio estaremos mais seguros do que estamos hoje e que nessa altura, seguramente, poderemos refazer aquilo que são as critérios de medição do risco ao nível de cada concelho", indicou.

Com base nos dados do grupo de trabalho nacional responsável pelo progresso da vacinação, o governo antecipa que até ao final de abril estará vacinada toda a população com mais de 70 anos. Já no início de maio, a expetativa é a de que esteja coberta a população acima dos 60 anos de idade, assim como a população com doenças graves que a tornam mais vulnerável em caso de doença.

Assim, segundo Costa, nessa altura "poderá estar vacinada 96% da população na faixa etária que tem sido das faixas etárias de maior mortalidade", permitindo rever com maior segurança os indicadores da matriz de risco que atualmente guiam as restrições aplicadas a nível nacional.

"Vamos ter uma situação de menor risco, o que seguramente justificará um novo quadro de critérios, mas não significa obviamente que o risco desapareça até haver a erradicação da pandemia", explicou o primeiro-ministro, rejeitando a interpretação de que o eventual refazer de critérios sirva para "salvar o verão" e a atividade económica sazonal que lhe está associada.

Atualmente, os indicadores utilizados são a incidência de casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, bem como o ritmo de transmissão. Nos indicadores nacionais, o governo destaca atualmente a evolução positiva do primeiro indicador, com uma evolução mais negativa no segundo indicador, cujo cálculo pretende estimar o número de indivíduos passível de ser infetado por cada indivíduo infetado.