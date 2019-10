Governo previu recordes, mas venda de combustíveis só cresceu 3,7% em agosto

Ainda a última greve dos camionistas de matérias perigosas não tinha começado e já o ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, e o presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), Filipe Meirinho, previam recordes históricos nas vendas de combustíveis no mês de agosto de 2019. Um cenário que acabou por não se confirmar, depois dos operadores terem remetido, como é obrigatório, a informação dos seus indicadores mensais de atividade à ENSE até ao dia 15 de setembro.

De acordo com o relatório relativo ao mês de agosto, recentemente enviado ao Dinheiro Vivo e depois publicado no site da ENSE, o consumo mensal de combustível em agosto (considerando a gasolina e o gasóleo) aumentou apenas 0,46% face ao mês homólogo de 2018. Comparando com julho, o consumo de gasolina e gasóleo teve um aumento de 3,7% em agosto.

Na gasolina a subida foi mais expressiva (+4,04%), com um consumo em agosto deste ano de 111 186 toneladas. Já o gasóleo até viu o seu consumo reduzir para as 450 981 toneladas (-0,39%, face a agosto de 2018).

Quanto a preços médios de venda ao público, no gasóleo registou-se no mês preferido de férias para os portugueses uma subida de 0,1 cêntimos por litro (+0,04%) face a julho. Na gasolina, os preços desceram 0,5 cêntimos por litro (-0,31%), por comparação com o mês anterior. Recuando um ano, até agosto de 2018, o preço do gasóleo não sofreu alterações conclui a ENSE, mas a gasolina ficou 6,2 cêntimos por litro mais barata (-3,9%).

Fonte do setor explicou ao Dinheiro Vivo que a informação prévia à greve de que que as vendas de combustíveis tinham disparado para o dobro resultou do controlo de stocks, mas acabou por se tratar de um efeito localizado em poucos dias do mês de Agosto, o que explica o desfasamento entre as previsões do ministro e da ENSE e os resultados finais das vendas das gasolineiras

Apesar de se ter registado uma forte concentração da procura em alguns dias do mês de agosto (entre 5 e 11 de agosto, antes da greve), a mesma fonte garante que nas restantes semanas não se alterou o comportamento global das necessidades de consumo, acabando a procura por ser corrigida durante o conjunto do mês de agosto.

De acordo com as ações de fiscalização realizadas pela ENSE durante a greve as gasolineiras cumpriram a lei e “não foram registadas situações em que os operadores tenham decidido aumentar de forma injustificada ou desproporcionada os preços praticados nos combustíveis rodoviários”. Ou seja, apesar da greve em curso, e de uma menor oferta de combustíveis nos postos de abastecimento face a um aumento da procura por se tratar de um período de férias e viagens, as gasolineiras não aproveitaram a situação de crise energética para fazer subir os preços.

Antes da greve, Matos Fernandes dava conta que a venda de combustíveis tinha aumentado 30% em apenas uma semana, face a períodos comparáveis. O governo já tinha pedido às pessoas para se precaverem e atestarem os depósitos antes da greve e foi isso mesmo que aconteceu. Também os postos reforçaram, os seus stocks, com o ministro a dar conta que as gasolineiras estavam a comprar quatro vezes mais do que o habitual.

Por seu lado, o presidente da ENSE garantia nessa altura que as vendas de combustível durante o mês de agosto iriam mais do que duplicar, reflexo da corrida às bombas em antecipação da greve de motoristas. A ENSE monitorizou em tempo real a capacidade dos postos de abastecimento em Portugal, o que permitiu identificar que “as vendas do mesmo de agosto dispararam mais do dobro”, num cálculo que antecipava os dados do final do mês e fazia uma comparação homóloga.