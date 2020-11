Governo prolonga medidas agroambientais e abre novos concursos

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes © Rui Oliveira/Global Imagens

"Vamos prolongar as medidas agroambientais, nomeadamente, no uso eficiente da água e produção integrada e vamos abrir novos avisos para que novos candidatos possam aderir a essas medidas", avançou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que falava numa audição parlamentar conjunta nas comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.

As medidas em causa incluem apoios específicos para as atividades agrícolas que potenciem benefícios agroambientais.

No final de outubro, o Ministério da Agricultura indicou que o pagamento da segunda tranche do adiantamento da medida produção integrada, incluída no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, vai ser processado na primeira quinzena de novembro.

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) disse, na altura, que o Governo falhou o adiantamento da medida produção integrada no valor de 25 milhões de euros, cujo pagamento estava previsto para o final de outubro.

O ministério liderado por Maria do Céu Antunes esclareceu que "o pagamento da segunda tranche do adiantamento da medida M7.2 -- Produção Integrada, inicialmente previsto para 30 de outubro, será processado durante a primeira quinzena do mês de novembro", sem adiantar os motivos que levaram ao atraso.

Em comunicado, a CNA notou que, entre as medidas do PDR 2020, que necessitam de comparticipação nacional, que iriam ser alvo de adiantamento encontram-se a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e as medidas agroambientais, onde se incluí a produção integrada.