Governo prolonga por mais 15 dias quadro de regras da pandemia, bem como o estado de alerta

O quadro de regras de resposta à pandemia aprovado no Conselho de Ministros do passado dia 17 de fevereiro, quando o País deixou de estar em estado de calamidade e passou a estado de alerta (menos grave), vai continuar em vigor por mais 15 dias a partir de 8 de março (inclusive) próximo, decidiu o governo, esta quinta-feira.

De acordo com o resumo da reunião, o Conselho de Ministros refere que "aprovou hoje [quinta-feira, 3] a resolução que prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença covid-19, até às 23h59 do dia 22 de março de 2022".

Esta resolução entra em vigor no dia 8 de março e mantém inalteradas as medidas atualmente existentes, que incidem sobre as relações entre as pessoas e os negócios na economia.

Ou seja, tal como até agora:

. Deixa de ser obrigatório o confinamento das pessoas com contactos de risco;

. A recomendação de teletrabalho deixa de existir;

. Não há limites de lotação em estabelecimentos, equipamentos e outros locais abertos ao público;

. Também deixa de ser obrigatória a apresentação de certificado digital, salvo no controlo de fronteiras;

. Também não é necessário apresentar um teste covid com resultado negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas.

Mas há restrições que se mantêm.

"A exigência de teste negativo, exceto para portadores de certificado de recuperação ou de certificado de vacinação completa com dose de reforço, para: visitas a lares; visitas a pacientes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde", recorda o governo no comunicado de 17 de fevereiro.

O uso de máscara em espaços interiores, onde esta é exigida atualmente, como supermercados, serviços públicos e empresariais, continua a ser obrigatório.