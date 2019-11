Governo vai prolongar tarifa fixa em 12 parques eólicos até 2021

De acordo com informação enviada por fonte oficial da direção-geral de Energia e Geologia (DGEG) ao Dinheiro Vivo, no que diz respeito aos processos de sobre-equipamento na energia eólica (que acabam por prolongar a tarifa fixa atribuída no passado), estão licenciados para entrar em exploração até 2021 oito parques eólicos, com uma potência total instalada de 43.161 kVA.

Além disso, estão também em licenciamento para sobre-equipamento mais quatro parques eólicos com uma potência total instalada de 35.800 kVA. Na prática, o sobre-equipamento das centrais eólicas permite acrescentar aerogeradores e a potência instalada de um parque sem aumentar a potência de ligação do mesmo.

Já no repowering há apenas um parque com uma potência total instalada de 2.000 kVA, informa a DGEG, quando questionada sobre quantos MW de energia eólica (via novos parques, repowering ou outro método) estão na calha para surgir em Portugal em 2020 e nos anos seguintes. Os processos de repowering de uma central eólica passam por substituir equipamentos antigos (turbinas eólicas) por novos, com maior potência. A tarifa definida para esta substituição, válida durante um ano, é de 45 euros.

Já questionado sobre o Dinheiro Vivo sobre se o sobre-equipamento nas eólicas iria prolongar as rendas excessivas identificadas nas renováveis, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, foi taxativo: “Não. A única medida que o governo tomou nas eólicas foi desbloquear o sobre-equipamento das centrais. Neste caso há um prolongamento da tarifa fixa, mas não lhe chamaria renda excessiva porque é uma tarifa que está abaixo do preço de mercado, e foi validada pela ERSE. Apesar de ter um rendimento fixo, não é um custo demasiado elevado e não pesa sobre os consumidores”.

Quanto a novos parques eólicos, diz a DGEG que vai nascer em Portugal um único projeto que já está licenciado, com uma potência total instalada de 20.400 kVA. E estão ainda outros dois parques eólicos em licenciamento com uma potência total instalada de 126.000 kVA.

“A percentagem de energia eólica no mix de eletricidade não está a diminuir, apesar do investimento em Portugal estar a cair e de não estarem a ser construídas novas centrais. Mas estão a fazer o repowering. O tempo médio de vida das centrais eólicas em Portugal é de 11 anos, o que já é demasiado. São parques envelhecidos e já discuti isto com o secretário de Estado da Energia, João Galamba. Ele sabe que tem de apoiar o repowering dos parques eólicos. O sistema português é bom porque se a capacidade for aumentada até 20% pode ser usada a mesma ligação à rede. Portugal é único nesta lei. No entanto, para novas centrais eólicas, ou mais capacidade além dos 20%, o processo de licenças é muito complicado”, disse ao Dinheiro Vivo Giles Dickson, CEO da WindEurope.

No que diz respeito à energia solar e a a centrais fotovoltaicas, informa ainda a DGEG, estão licenciadas 52 com uma potência total instalada de 1.788.021 kVA. “No primeiro leilão foram adjudicados 23 lotes com 1292 MW. O segundo leilão está em preparação”, para 2020, diz a Direção-geral.

De acordo com a REN, nos primeiros dez meses de 2019, 26% da eletricidade produzida em Portugal veio da energia do vento e apenas 2,5% do sol, o que na energia fotovoltaica representa ainda assim um aumento de 30% face a 2018.

De acordo com o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, as renováveis deverão representar nessa altura 47% da produção de energia (das quais 35% dizem respeito à energia eólica e 27% à solar) e ainda um salto de 0,5 GW no solar em 2015 para quase 9,9 GW em 2030, enquanto o eólico evoluirá de 5 GW para 9,2 GW.

Diz a Apren que para cumprir estas metas, o país terá de instalar até 2030 cerca de 3,8 GW de eólica e até 8,6 GW de solar fotovoltaica.