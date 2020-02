Governo promete apresentar todos os dias impacto das medidas do PSD

O Governo prometeu esta segunda-feira apresentar todos os dias o impacto das propostas apresentadas pelo PSD durante a fase do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“Vamos registar todas as propostas de despesa que o PSD fizer”, indicou o secretário de Estado do Orçamento, durante o primeiro dia do debate na especialidade que decorre no Parlamento, acrescentando que o Governo vai fazer a soma do “custo das medidas no final de cada dia”, anunciou João Leão.

O governante respondia à deputada do PSD Clara Marques Mendes que acusou o Governo de reter a mais o dinheiro dos contribuintes pensionistas ao não fazer o acerto da retenção na fonte de IRS, depois de ter afirmado que acompanha o aumento extraordinário de pensões e o reforço do rendimento dos reformados mais pobres.

João Leão apontou o dedo à bancada social-democrata afirmando “estar a ouvir uma coisa que não era coerente” com o discurso do PSD de contenção da despesa e com o facto de dizer que este é um Governo que aumenta a carga fiscal. “Vamos deixar claro o impacto [das propostas do PSD] e não poderá dizer que é um Orçamento com a maior carga fiscal”, afirmo o secretário de Estado.

Na resposta, a deputada social-democrata questionou se “devolver aos portugueses o que pagaram a mais é um aumento da despesa?”

Manuais escolares

O PCP anunciou logo no início do debate que obteve o apoio do PS para aprovar a sua proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 sobre a distribuição de manuais novos no 1.º ciclo, pondo fim à obrigatoriedade da sua reutilização.

A informação foi transmitida aos jornalistas no parlamento por fonte oficial da bancada parlamentar do PCP, durante o debate na especialidade sobre o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Em 17 janeiro, o PCP anunciou uma proposta sobre a distribuição de manuais escolares novos a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico, pondo fim à obrigatoriedade da sua reutilização.

IVA da luz ainda mexe

No arranque do debate na especialidade, os partidos da oposição insistiram da descida da taxa do IVA na eletricidade, acusando o governo de “vitimização”

A deputada do Bloco de Esquerda, Marina Mortágua referiu que a proposta do seu partido para a descida da taxa do IVA na eletricidade prevê compensações para a receita perdida, considerando não haver razões para não ser aprovada, a não ser a “chantagem” do PS e do Governo.

“Há uma maioria de deputados que entende que o IVA na eletricidade é excessivo”, referiu a deputada do BE, sublinhando não haver “nenhuma razão” para a medida não ser aprovada “a não ser a chantagem do PS” que procura “fechar este debate através de vitimização”.

“A vitimização também não engrandece o debate. O Bloco respeitará aquilo que está no seu mandato que é descida do IVA na eletricidade”, referiu Mariana Mortágua.

Antes, o deputado do PSD Afonso Oliveira, tinha já introduzido a questão da redução do IVA na eletricidade no debate, acentuando que as propostas de alteração ao OE2020 entregues pelo seu partido visam “minimizar as más escolhas do Governo”.

De acordo com o guião de votações distribuído pelos serviços do Parlamento, a votação das propostas para a redução do IVA da eletricidade e do gás está agendada para quarta-feira, dia 5, um dia antes da votação final global do documento.