Governo promete maior investimento em ferrovia do último século

O ministro do Planeamento e Infraestruturas garantiu hoje no Parlamento que a partir de 2019 será feito o “maior investimento em obras de construção de ferrovia dos últimos 100 anos.” Foi durante o segundo dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019).

Num discurso em que começou por fazer uma referência a Pedro Passos Coelho, falando dos “avistadores de belzebu desiludidos”, Pedro Marques referiu depois que a política seguida por este Governo permitiu a recuperação dos rendimentos dos portugueses, aumentando “a procura interna, com mais investimento, mais emprego e competitividade.”

E foi no investimento que o ministro centrou o discurso falando “do maior investimento na ferrovia nos últimos 100 anos”, dando o exemplo da aquisição de novos comboios ou a reabertura da linha entre a Covilhã e a Guarda”.

Pedro Marques deu ainda o exemplo do investimento previsto para a rodovia “com importante obras na requalificação integral no IP3 ou as obras de manutenção da ponte 25 de abril”, acrescentando as “obras de expansão dos metros de Lisboa e Porto e inicio dos processo de construção de hospitais”, rematou.