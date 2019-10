Governo promete manter preço dos novos passes durante toda a legislatura

O governo reitera que vai manter o valor dos novos passes, durante toda a legislatura, dando “um sinal de confiança e estabilidade na prossecução desta política tarifária ambiciosa”, lê-se no programa do governo aprovado hoje em Conselho de Ministros. Ou seja, o Navegante Municipal, Navegante Metropolitano e Navegante Família continuarão a custar 30, 40 e 60 ou 80 euros, respetivamente.

Para isso o Executivo avança com a intenção de “definir um mecanismo de financiamento do PART [Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos] assente numa nova receita própria das áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, tendo em vista assegurar a estabilidade desta política”.