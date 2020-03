Governo promete resposta rápida aos pais com filhos sem aulas

O governo ainda não tem resposta para os pais que veem os estabelecimentos de ensino frequentados pelos filhos encerrados preventivamente devido ao novo coronavírus, mas diz que está a estudá-la e promete atuar rapidamente. Os mecanismos de proteção social existentes não garantem justificação de faltas e retribuição para os pais que trabalhem, com o governo a remeter para amanhã uma decisão, após reunião do Conselho de Ministros.

“Temos a noção de que esta é uma questão emergente e que temos de dar uma resposta muito rápida”, defendeu Pedro Siza Vieira, o ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, ao final de reunião com os parceiros sociais que voltou a debater as medidas de resposta à epidemia.

“O regime de assistência à família não contempla estas situações, confirmou o ministro, prometendo “muito rapidamente dar uma resposta”, mas reconhecendo não saber ainda em que moldes esta existirá e se poderá ser apoiada pelos cofres da Segurança Social, que já suportam situações de quarentena e doença sem perda de rendimento para a maioria dos trabalhadores.

“Não temos no nosso sistema legal uma solução para esta questão de encerramento de escolas por razões que não têm a ver com o isolamento de pessoas específicas”, reforçou.

Nos casos de quarentena e doenças, já há uma resposta tanto para os trabalhadores do sector público como privado. O isolamento determinado pelas autoridades de saúde para conter riscos de contágio é coberto a 100%, já o subsídio de doença é assegurado a partir do quarto dia, com vencimento completo no Estado e 55% no sector privado. Os trabalhadores independentes só recebem a partir do 11º dia a 55%.

A assistência à família está também coberta, mas tem de ser justificado, o que não sucede sem que haja suspensão das atividades letivas sem quarentena ou casos de infeções. Ontem, o Conselho Nacional de Saúde Pública discutiu a possível antecipação das férias escolares da Páscoa como medida de prevenção.

Apesar de estar a ponderar medidas, o ministro pediu flexibilidade a todos, lembrando que o fecho das escolas não irá afetar só o quotidiano familiar como também a atividade das empresas.

“Em Itália, o país fechou. Na China, o país parou. Temos de ter a noção de que aquilo que estamos aqui a assistir tem um impacto na vidas de todos nós. Aquilo que espero é que nesta altura os portugueses estejam no seu melhor, que sejamos todos capazes de tomar conta de nós e de perceber que em circunstâncias excecionais há respostas excecionais”, afirmou.

Pedro Siza Vieira afirmou ainda que, nesta fase, “as empresas com menos trabalho podem ter uma discussão construtiva com os trabalhadores em termos de ajustamento de horários de trabalho, em termos de ajustamento dos períodos de trabalho, de ajustamento de férias”. “O mais importante, sobretudo nos sectores afetados, com maior redução de atividade, é sermos capazes de ajustar as circunstâncias em que se trabalha para que a empresa mantenha as portas abertas e continue a pagar salários”.

Turismo não quer perder a Páscoa

Da parte das confederações patronais, e na iminência de uma decisão que poderá passar pela antecipação do período de férias da Páscoa, Francisco Calheiros, da Confederação do Turismo de Portugal, defendeu que os operadores turísticos precisam que a Páscoa se mantenha também como período de férias.

“É extremamente importante para nós que, independentemente da antecipação da Páscoa, as semanas de Páscoa se mantenham de férias, porque ainda temos muitas viagens marcadas e, se essa situação não vier a acontecer, é de facto é mais um pequeno golpe desta praga que estamos a atravessar”, defendeu.

Sobre o impacto que a necessidade de encerramento de escolas poderá ter nos rendimentos das famílias e na atividade das empresas, os parceiros sociais reconheceram não ter propostas para avançar junto do governo, assumindo no entanto a necessidade de medidas face à dimensão do problema.

“Portugal é o país da Europa onde existe maior número de homens e mulheres pais de crianças que trabalham nas empresas”, afirmou o presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, que defendeu a necessidade de “serem ajustados mecanismos que possam, independentemente dos custos, permitir que as empresas continuem a funcionar”.

Na próxima segunda-feira haverá nova reunião dos parceiros sociais sobre as respostas ao coronavírus. O encontro passará a ter regularidade semanal durante a crise de saúde.

O encontro desta quarta-feira terá servido, sobretudo, para detalhar as medidas de emergência anunciadas na última segunda-feira e que deverão ser aprovadas em Conselho de Ministros amanhã. Segundo os parceiros sociais, o governo terá mostrado abertura para encontrar soluções também para a questão da proteção social a assegurar aos trabalhadores independentes que fiquem doentes (os recibos verdes só recebem a partir do 11º dia), colocada pelas centrais sindicais e pela Confederação dos Agricultores de Portugal, e para o pedido de suspensão de penhoras pelo fisco apresentado pela CCP.

Atualizado pela última vez às 20h45