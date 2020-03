Governo promete resposta rápida aos pais com filhos sem aulas

O governo ainda não tem resposta para os pais que veem os estabelecimentos de ensino frequentados pelos filhos encerrados preventivamente devido ao novo coronavírus, mas diz que está a estudá-la e promete atuar rapidamente. Os mecanismos de proteção social existentes não garantem justificação de faltas e retribuição para os pais que trabalhem, confirmou esta quarta-feira ao final de reunião do Conselho Permanente de Concertação Social.

“Temos a noção de que esta é uma questão emergente e que temos de dar uma resposta muito rápida”, defendeu Pedro Siza Vieira, o ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital no momento em que se aguardava ainda um parecer do Conselho Nacional de Saúde Pública sobre a antecipação das férias escolares da Páscoa como medida de contenção da epidemia em Portugal.

“O regime de assistência à família não contempla estas situações, confirmou Siza Vieira, prometendo “muito rapidamente dar uma resposta”, mas reconhecendo não saber ainda em que moldes esta existirá e se poderá ser apoiada pelos cofres da Segurança Social, que já suportam situações de quarentena e doença sem perda de rendimento para a maioria dos trabalhadores.

“Não temos no nosso sistema legal uma solução para esta questão de encerramento de escolas por razões que não têm a ver com o isolamento de pessoas específicas”, reforçou.

Nos casos de quarentena e doenças, já há uma resposta tanto para os trabalhadores do sector público como privado. O isolamento determinado pelas autoridades de saúde para conter riscos de contágio é coberto a 100%, já o subsídio de doença é assegurado a partir do quarto dia, com vencimento completo no Estado e 55% no sector privado. Os trabalhadores independentes só recebem a partir do 11º dia a 55%.

A assistência à família está também coberta, mas tem de ser justificado, o que não sucede sem que haja suspensão das atividades letivas sem quarentena ou casos de infeções.

Apesar de estar a ponderar medidas, o ministro pediu flexibilidade a todos, lembrando que o fecho das escolas não irá afetar só o quotidiano familiar como também a atividade das empresas.

“Em Itália, o país fechou. Na China, o país parou. Temos de ter a noção de que aquilo que estamos aqui a assistir tem um impacto na vidas de todos nós. Aquilo que espero é que nesta altura os portugueses estejam no seu melhor, que sejamos todos capazes de tomar conta de nós e de perceber que em circunstâncias excecionais há respostas excecionais”, afirmou.

Em atualização