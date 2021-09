Governo propõe isenção de imposto do selo em reestruturações de dívida em moratória

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O Governo vai propor a isenção de imposto de selo sobre as operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória.

A proposta de lei foi aprovada esta quinta-feira em reunião do Conselho de Ministros (CM) e vai ser apresentada à Assembleia da República, anunciou o Executivo no habitual comunicado divulgado após o CM.

"Foi aprovada uma proposta de lei, a apresentar à Assembleia da República, que estabelece uma isenção de imposto do selo sobre as operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória, com exceção de empréstimo adicional para cobrir necessidades de liquidez", refere a nota.

"Atento o racional de proteção do tecido produtivo, procura-se assim mitigar o encargo fiscal associado àquelas operações", adianta.

As moratórias públicas terminam no final deste mês de setembro. No final de julho passado, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 36,8 mil milhões de euros, menos 700 milhões do que em junho. Do valor total, 21,8 mil milhões de euros correspondiam a empréstimos de empresas.

A medida hoje anunciada, a ser concretizada, vem juntar-se a outras adotadas para minimizar os impatos do fim das moratórias nas famílias e empresas, nomeadamente o reforço de medidas de proteção aos clientes bancários que entraram em vigor em agosto.

Entre as novas regras impostas aos bancos, estes estão impedidos de subir os juros na renegociação de empréstimos em moratória. Os bancos também são obrigados a acompanhar mais de perto os clientes em risco de incumprimento e passam a ter de informar o Banco de Portugal mensalmente sobre o tema. No caso das empresas que operam em setores mais atingidos pela crise económica causada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia, o Governo anunciou o recurso à concessão de garantias para os seus empréstimos.