Governo propõe alterações a regime de autorizações de residência

Na versão preliminar da proposta de OE para 2020, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, figura a revisão do regime das autorizações de residência para investimento (ARI).

Segundo a versão, a ideia passará pelo favorecimento de investimento em regiões com baixa densidade populacional, além do investimento que promova a requalificação urbana, no património cultural e ainda em atividades de alto valor ambiental ou social.

Apesar de a proposta incluir o investimento em atividades com valor ambiental, a versão preliminar não especifica possíveis alterações a valores para acesso a este tipo de vistos.

Em sete anos, os vistos gold captaram cinco mil milhões de euros em investimento, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, divulgados em novembro. Desde 2012, ano de criação desta autorização de residência para investimento, foram atribuídos 8061 vistos gold.