Governo propõe subida de cerca de 50 euros no salário inicial de assistentes técnicos e técnicos superiores

O governo pretende fazer avançar o salário inicial de técnicos superiores e assistentes técnicos em um nível remuneratório, indicou nesta quarta-feira a Frente Comum, à saída de uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, para discutir a elevação dos salários iniciais nestas duas carreiras.

A proposta para os assistentes técnicos "é uma diferença de 47 euros e uns cêntimos", apontou Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum, após o encontro que visa elevar salários cujo valor relativo tem sido afetado nos últimos anos pela compressão da tabela remuneratória única.

No caso dos assistentes técnicos, cujo atual salário de entrada deverá no próximo ano ser consumido pela subida de salário mínimo aos 750 euros, a proposta do governo prevê a passagem da remuneração de 709,46 euros para 757,01 euros - o que, a efetivar-se, colocará a diferença face ao salário mínimo em sete euros apenas (está em 4,46 euros, atualmente, face aos 705 euros de retribuição mínima de 2022).

"Voltaremos a ter o mesmo problema no dia 1 de janeiro, uma nova compressão da tabela", antecipou Sebastião Santana.

Já no caso de técnicos superiores, o avanço de um nível remuneratório significará a subida do salário de entrada na função pública de 1215,93 euros para 1268,04 euros, num aumento de 52,11 euros.

