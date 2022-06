Governo quer atrair grandes empresas que pretendem sair da Ásia

António Costa e Silva (Imagem de arquivo) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O ministro da Economia disse, nesta segunda-feira, que o país quer atrair grandes empresas que pretendem sair da Ásia, devido às tensões geopolíticas entre Estados Unidos, Rússia e China, e garantiu que a questão da carga fiscal "está a ser tratada".

António Costa Silva falava durante um debate promovido pela CNN Portugal, em Lisboa, no qual apontou que as atuais tensões geopolíticas entre os Estados Unidos, a Rússia e a China estão a "fragmentar o mercado mundial", dando o exemplo de um estudo feito na Alemanha, que concluiu que "muitas" empresas que estão na Ásia querem relocalizar as suas unidades.

Questionado pelo moderador do debate, Anselmo Crespo, sobre como vai convencer aquelas empresas a instalarem-se em Portugal, tendo em conta a elevada carga fiscal, Costa Silva apontou as "600 empresas alemãs" em Portugal como argumento.

Adicionalmente, o ministro da Economia e do Mar garantiu que "a questão fiscal está a ser tratada", dando como exemplo a medida prevista pelo Governo de reduzir o "diferencial do IRC para as empresas que reinvestem os seus lucros na sua atividade, que investem na inovação e para aquelas que investem na captação de mão-de-obra qualificada, sobretudo jovem".