Governo quer aumentar teletrabalho nas câmaras e traduzir sites públicos para inglês

O teletrabalho deve ser ampliado e o governo quer a ajuda dos municípios para o concretizar, diz o projeto de Grandes Opções do Plano (GOP) 2021-2025. O alvo desta modernização são, por exemplo, os funcionários das autarquias.

No novo documento, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o executivo PS refere que no contexto do teletrabalho, a ideia é "aprofundar a cooperação com municípios, tendo em vista a criação de espaços de co-work, e facilitar a transição de trabalhadores em funções compatíveis para esta modalidade de prestação de trabalho".

O governo justifica a medida no quadro da "simplificação da Administração Pública, através do Programa SIMPLEX, importa promover uma maior utilização das tecnologias de informação (TIC) em todos os organismos públicos e nos diversos serviços que estes disponibilizam, assegurando a reconversão de processos para o universo digital, bem como apostar na formação e valorização dos trabalhadores"

E dá exemplos do que pode ser feito. Formar mais trabalhadores públicos "em tecnologias de informação e digitalização", por exemplo.

"De entre as iniciativas a implementar, importa realçar a tradução dos websites da Administração Pública para língua inglesa, a simplificação da contratação de serviços TIC pela Administração Pública e a promoção ativa do teletrabalho", lê-se na versão preliminar das GOP.