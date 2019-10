Governo quer castigar empresas que tenham disparidades salariais excessivas

O Governo quer avançar com uma nova medida para penalizar com mais impostos e descontos as empresa que tenham leques salariais demasiado desiguais.

De acordo com o programa do novo Executivo, entregue à Assembleia da República, este sábado, a ideia é “desenvolver uma política de combate às excessivas desigualdades salariais, através de estímulos concretos à melhoria dos leques salariais de cada empresa a partir da referência do indicador de desigualdade S80/S20”.

Esta medida foi praticamente toda copiada do programa eleitoral do PS para as últimas legislativas (6 de outubro).

Basicamente, o governo vai quer comparar os rendimentos salariais dos 20% mais ricos (salários superiores) dentro de uma empresa com os rendimentos salariais dos 20% mais pobres (salários inferiores). Quanto maior for a disparidade, mais penalizada será a organização. O Governo não diz quando quer avançar com a medida.

As empresas que registem leques salariais acima do um limiar definido vão ser “penalizadas no plano fiscal e contributivo”. Pagarão mais impostos e terão de descontar mais para a Segurança Social. Não se sabe quanto e em que moldes, o governo não revela.

Em contrapartida, o governo irá “beneficiar as empresas que tiverem uma trajetória positiva em contexto de valorização salarial, ponderando a limitação de elegibilidade como custo fiscal dos salários que se situem significativamente acima deste indicador de desigualdade”.

Mais uma ajuda às PME no IRC

Mas nem tudo são penalizações. As empresas vão ter mais alguns incentivos, sobretudo as mais pequenas. Diz o governo que “no quadro da margem disponível, e depois de uma legislatura em que se acabou com o Pagamento Especial por Conta e se aumentou significativamente a capacidade de dedução à coleta em IRC dos lucros das empresas retidos e reinvestidos, prosseguiremos o alargamento da aplicação deste regime que privilegia fiscalmente as pequenas e médias empresas que invistam os seus lucros na criação de valor”.