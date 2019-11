Governo quer cortar peso dos apoios sociais para mínimo de 15 anos

Não vai ser só a redução no peso da despesa com salários públicos para mínimos que ajudará o Governo e o ministro das Finanças, Mário Centeno, a manterem excedentes orçamentais anuais até ao final da legislatura.

De acordo com o cenário preliminar que suporta o programa do novo governo para o período de 2019-2023, o peso das prestações e dos apoios sociais também vai baixar e de forma significativa, até o equivalente a 17,9% do produto interno bruto (PIB) em 2023, naquele que, a verificar-se, será o valor mais baixo em 15 anos.

Analisando apenas o sistema da Segurança Social, o governo paga anualmente (em 2019, contabilidade pública) cerca de 23,9 mil milhões de euros em apoios e prestações sociais várias.

As principais prestações são, claro, as pensões, onde o Governo prevê despender este ano cerca de 17,4 mil milhões de euros. A segunda mais importante é a ação social, com 1,9 mil milhões de euros averbados, diz o Orçamento do Estado de 2019. Em terceiro lugar, aparece o subsídio de desemprego, onde são gastos 1,2 mil milhões.

Em contabilidade nacional (regras do INE e do Eurostat), aquela que serve para calcular o défice ou o excedente orçamental final, o Governo prevê gastar no total mais de 38 mil milhões de euros em prestações sociais, em 2019. O equivalente a 18,3% do PIB.

Esta despesa ultrapassa a acima referida, da Segurança Social (regime geral), pois inclui gastos em prestações e apoios de outros subsistemas existentes, designadamente os da função pública, como a Caixa Geral de Aposentações, entre outros.

Os altos e baixos dos apoios sociais

Antes da grande crise financeira, que depois se transformou numa recessão severa, os apoios sociais totais concedidos em Portugal andavam na casa dos 16% do PIB.

Com a crise e o programa do governo PSD-CDS e da troika, a economia portuguesa fez um grande ajustamento, que levou a uma forte quebra nos salários, no investimento e no consumo, ao mesmo tempo que o desemprego disparou até máximos históricos.

Por isso, com o PIB deprimido e o desemprego em alta (mais despesa em subsídios de desemprego), aliado ao envelhecimento da população (que manteve o ritmo de subida da despesa com pensões), o peso dos apoios sociais haveria de atingir um máximo equivalente a 20,6% do PIB em 2013.

Mas desde então que a tendência é de notória quebra, sendo que este governo do PS se propõe a reduzir esses encargos públicos para menos de 18% do PIB no final da legislatura, o valor mais baixo desde 2008, mostram as séries do INE e do CFP consultadas pelo Dinheiro Vivo justapostas ao cenário subjacente ao programa do governo.

A redução do rácio das prestações sociais está associada à hipótese de que a economia cresce perto de 2% ao ano nos próximos tempos, de que não há uma crise ou recessão. A par disso, o governo já disse que pretende rever algumas regras de atribuição nos apoios sociais, como é o caso do RSI, e tentar que os desempregados regressem ao mercado de trabalho ainda mais rapidamente, uma maneira de não sobrecarregar o sistema.

O que planeia o governo

No programa para a legislatura, a equipa de António Costa tem várias medidas que tentam equilibrar e moderar o crescimento das prestações sociais.

Por exemplo, as pensões vão continuar a subir de acordo com as regras vigentes (se economia estiver bem, há atualizações que conferem reforço do poder de compra, caso contrário, não). “Num quadro em que se assegura a sustentabilidade da Segurança Social num contexto de envelhecimento da população portuguesa, continuaremos o aumento das pensões no estrito respeito pelas regras definidas numa lei de bases da Segurança Social”, diz o programa.

Os pensionistas mais pobres também poderão ser beneficiados com um reforço do Complemento Solidário para Idosos (CSI), que coloque os mais necessitados “acima do limiar de pobreza”.

No campo do desemprego, o governo diz que vai tentar tudo para evitar que mais pessoas fiquem nessa situação. Há várias medidas nesse sentido.

Por exemplo, o Executivo diz que pretende “aprofundar a lógica de seletividade e focalização das políticas ativas de emprego nos jovens, desempregados de longa duração e territórios de baixa densidade, bem como na atração de trabalhadores para o nosso país no atual quadro de desemprego baixo e dificuldades de recrutamento”.

Diz ainda que quer lançar um mecanismo de “resposta rápida a situações de crise empresarial, envolvendo a constituição de equipas mistas dos serviços públicos de emprego, da segurança social e da economia, para intervenção integrada em contextos de dificuldade empresarial e risco de desemprego”.

Ao mesmo tempo, o governo promete “aumentar a cobertura das prestações de desemprego, em particular do subsídio social de desemprego, mas articulada com respostas de formação” de modo a fazer regressar estas pessoas ao trabalho.

No Rendimento Social de Inserção (RSI), a mesma coisa. O governo quer “rever as condições de atribuição do RSI de forma a melhorar a compatibilização desta medida com o acesso ao mercado de trabalho”.