Governo quer criar estatuto para "consumidores eletrointensivos"

Governo quer criar mecanismos de alívio dos custos de energia para os consumidores eletrointensivos © Fábio Poço / Global Imagens

O Governo quer criar um estudo para "consumidores eletrointensivos", que inclua "mecanismos de alívio" dos custos de energia elétrica. Em causa está a vontade de implementar "mecanismos alternativos", baseados no mercado, ao "regime de interruptibilidade", dando, desde já, os "primeiros passos com vista ao seu fim", pode ler-se na Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2021. O objetivo é assegurar a competitividade da indústria nacional.

O objetivo é assegurar mecanismos de alívio dos custos de energia elétrica, como a medida de apoio a custos indiretos de CO2, "por contrapartida de um conjunto de investimentos associados à descarbonização dos consumos".

"Pretende-se, deste modo, assegurar a manutenção da competitivdade relativa da indústria nacional face aos seus pares europeus", especifica o executivo.

Do lado das famílias, o Governo assegura que irá desenvolver ações de "combate á pobreza energética", com o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de "novos instrumentos de proteção a clientes vulneráveis", em linha com a Estratégia de Longo Prazo de Combate à Pobreza Energética.

A proposta do OE para 2021 foi, esta noite, entregue no parlamento. A votação na generalidade está agendada para 28 de outubro e a votação final global ocorrerá a 26 de novembro.