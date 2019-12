Governo quer criar plataforma eletrónica para acompanhar sem-abrigo

O Governo pretende implementar uma plataforma eletrónica para monitorização e acompanhamento das pessoas em situação de sem-abrigo, segundo a proposta de Orçamento de Estado para 2020 entregue no parlamento.

Na proposta entregue na segunda-feira à noite, o Governo indica que serão criadas equipas técnicas conjuntas do Instituto da Segurança Social (ISS) e do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para maior proximidade com as situações concretas.

Para reforçar os mecanismos de resposta às pessoas em situação de sem abrigo, em 2020, o Governo refere no documento que serão aumentadas as verbas dedicadas à Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2017, de 25 de julho, nomeadamente no que respeita a respostas sociais de Housing First, embora não quantifique os montantes envolvidos

Na quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou também a criação de um gestor nacional da estratégia de apoio às pessoas sem-abrigo.

O gestor nacional será Henrique Joaquim, presidente da Comunidade Vida e Paz, uma organização que se dedica ao apoio aos sem-abrigo, e que segundo a ministra, é uma pessoa com muita experiência.

A ministra anunciou ainda que a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo (ENIPSA) 2017-2023 terá uma primeira avaliação intercalar em janeiro de 2020.