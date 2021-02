Governo quer de volta mais de 20% do pacote de apoios covid-19 concedidos em 2020

Primeiro-ministro, António Costa © EPA/MIGUEL A. LOPES

O valor do pacote final anual de apoios contra os efeitos da pandemia covid-19 terá rondado os 4.665 milhões de euros (em medidas de receita e de despesa), mas o governo está a contar que os portugueses devolvam parte destes incentivos (mais de 22% do pacote total, cerca de mil milhões de euros) por serem "temporários".

Os números foram apurados pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e constam de um relatório sobre a execução orçamental em contabilidade pública, entregue ao Parlamento esta sexta-feira (dia 19).

Estes mil milhões de euros em apoios temporários do lado da receita (essencialmente moratórias e suspensão de cobrança de impostos, como IRC) já tinham sido noticiados pelo Dinheiro Vivo há cerca de um mês como um valor altamente provável, embora ainda preliminar. Hoje, a UTAO vem confirmar o montante na análise que decorre da execução orçamental dos 12 meses do ano passado.

Em 2020, o esforço público total com medidas anti-recessão e anticovid ascendeu aos referidos 4.665 milhões de euros, o equivalente a mais de 2% do produto interno bruto (PIB).

O estudo da UTAO, que faz a "apreciação sintética da evolução orçamental de janeiro a dezembro de 2020", diz que aquele pacote anual global "pode decompor-se em medidas destinadas a apoiar a saúde, que representaram 19,2% (898 milhões de euros) e as destinadas a apoiar a economia, que representam 80,8% (3.767 milhões de euros) do valor total".

Os 4.665 milhões de euros em apoios são explicados por "medidas que causaram diminuição da receita (-1.559 milhões de euros) e medidas que determinaram aumento da despesa (3.106 milhões de euros)".

A UTAO refere ainda que o Estado inscreveu uma verba de 60 milhões de euros referentes a despesa com ativos financeiros, isto é, garantias públicas ou apoios de capital.

Como referido, do lado da receita nem tudo é incentivo permanente. A UTAO contabiliza "1.559 milhões de euros" em despesa fiscal e outra, o que equivale a 1,9% da cobrança.

Mas deste bolo, apenas 509 milhões de euros configuram "perdas definitivas de receita".

Segundo a unidade coordenada por Rui Baleiras, "1.046 milhões de euros resultam do adiamento de obrigações fiscais e contributivas e quatro milhões de euros respeitam ao adiamento, redução ou isenção de rendas decididas pela Administração Regional e pela Segurança Social".

Do lado da despesa, os apoios covid em 2020 ascenderam a 3.106 milhões de euros, mais de 3% do total da execução orçamental efetiva.

Lay-off domina

As medidas de apoio ao emprego foram, como se sabe, lideradas pelo lay-off simplificado, que custo 823 milhões de euros ao erário público em 2020, quase 18% do total).

Além deste, a UTAO contabiliza outros apoios importantes. "O incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial (284 milhões de euros; 6,1% do pacote global), o apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes (280 milhões de euros; 6%) e o apoio extraordinário à retoma progressiva (159 milhões de euros; 3,4%)",

Quanto a adiamentos de cobrança de impostos e contribuições, a UTAO refere que entre março (primeiro mês da pandemia) e dezembro "foram diferidos 1.452 milhões de euros de receita fiscal (3% da cobrança anual) e 117 milhões de euros de receita contributiva (0,6%)".

Mais de 120 milhões de euros ainda por cobrar

"Permanecem diferidos no final do ano 121 milhões de euros de receita fiscal e três milhões de euros de receita contributiva, que incluem um incumprimento de 46 milhões de euros na receita fiscal e três milhões de euros na receita contributiva".

Segundo a UTAO são as "taxas de incumprimento reduzidas e suscetíveis de recuperação no contexto da cobrança coerciva".

Além disso, para a unidade que apoia o Parlamento em temas de Finanças Públicas, "é possível afirmar que as medidas de flexibilização do pagamento de impostos e contribuições sociais devidos no primeiro semestre revelaram um baixo risco para as finanças públicas em 2020".

"Sobrestimação considerável nas medidas covid-19"

A UTAO também revela que "entre o projetado e o executado, verifica-se uma sobrestimação considerável nas medidas covid-19 anunciadas no Programa de Estabilidade , destacando-se os valores mensais avançados para as medidas de isolamento profilático e subsídio de doença e para o lay-off simplificado, muito acima do observado".

Apoio à TAP: é covid, mas não é

A unidade parlamentar explica que "o empréstimo à TAP foi caracterizado no capítulo sobre medidas covid-19 porque o seu montante, bastante elevado, é, em parte, consequência da pandemia na atividade deste grupo empresarial". No entanto, "não pode ser classificado como uma daquelas medidas".

"Foi uma aquisição de ativos financeiros com probabilidade elevada de perda total de capital. É, de longe, o maior dos empréstimos de médio e longo prazo concedidos ao longo de 2020 a 15 entidades públicas nacionais".