Governo quer evitar país parado. Motoristas usam eleições para greve

No Governo, a palavra de ordem é evitar a greve dos motoristas que pode pôr em causa o abastecimento de bens e a circulação de pessoas a partir de 12 de agosto. O ministro das Infraestruturas avisou esta quarta-feira que o mais previdente é os portugueses abastecerem-se antes, evitando a corrida até à última gota como a que se registou em abril.

Já antes, os governantes tinham antecipado que o executivo de António Costa estava a preparar-se para evitar o pior. Hoje, Pedro Nuno Santos, explicou que, no Governo, estão “todos a trabalhar para nos preparar para qualquer eventualidade e, antes disso, para que não haja sequer greve”.

“O Governo trabalha da melhor forma para que o impacto negativo [da eventual greve] na vida dos portugueses seja o mínimo”, explicou-se o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que mediou com sucesso o conflito laboral entre os motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM, em abril passado. “Ao mesmo tempo, tem a preocupação de que um diferendo entre as duas partes se consiga resolver e toda abertura para que as partes se entendam e cheguem a um acordo”, disse Pedro Nuno Santos.

