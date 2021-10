Governo quer levar alterações às leis laborais a Conselho de Ministros este mês

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, acompanhada por Miguel Cabrita, secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, em declarações à comunicação social após a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social realizada no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 2 de setembro de 2020. RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

O governo pretende levar ainda este mês a Conselho de Ministros as alterações às leis laborais que, no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, têm estado a ser discutidas com os parceiros da Comissão Permanente de Concertação Social - e para as quais, para já, parece não haver a possibilidade de um acordo à vista.

"O objetivo é apresentar em Conselho de Ministros o resultado de todo este trabalho ainda no mês de outubro. É para isso que estamos a trabalhar", indicou esta quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre o calendário onde entrará, pelo menos, ainda mais uma reunião com parceiros sociais, marcada para 15 de outubro.

Do lado das confederações patronais, estas têm feito saber que dificilmente haverá acordo, com os objetivos de aumentar limitações ao recurso a trabalho temporário e reforçar poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho entre os mais criticados. Do lado das confederações sindicais, também, o documento que integra agora 68 medidas continua ainda a ser visto como "muito insuficiente" pela CGTP. A UGT tem salientado aspetos positivos, mas não tem ainda uma posição formal.

A agenda de alterações ao Código do Trabalho também tem merecido reparos do ex-ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que ainda esta manhã repetiu a ideia de que o processo de recuperação exige estabilidade nas leis laborais, sendo esperado que o nível de emprego continue a melhorar nos sectores de trabalho mais intensivo - também aqueles onde mais expressão têm os vínculos mais precários.

"A nossa grande preocupação é focarmo-nos em fenómenos que consideramos que, do ponto de vista social, são fenómenos para os quais temos todos de ter uma resposta, e que durante a pandemia ficou evidente que são inaceitáveis", reagiu a ministra do Trabalho após a reunião de Concertação Social desta quarta-feira.

Segundo Mendes Godinho, as mudanças vão "responder a problemas muito concretos que temos no nosso mercado laboral, seja da precariedade, seja do trabalho totalmente não declarado, seja da valorização dos jovens no mercado de trabalho", objetivos "críticos" para um crescimento inclusivo em fase de recuperação económica. Mas, defendeu, "respeitando sempre os princípios da estabilidade e da garantia de não estarmos permanentemente a alterar o que não precisa de ser alterado".

