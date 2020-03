Governo quer mais 7 mil milhões para linhas de crédito

O Governo quer ter capacidade para apoiar mais as empresas portuguesas, a braços com as dificuldades provocadas pela crise gerada pela pandemia de Covid-19. Para isso, o Executivo já pediu a Bruxelas autorização para criar mais linhas de crédito, além das anunciadas, para apoiar mais setores da economia.

“Fizemos ontem uma notificação à Comissão Europeia para poder aprovar novas linhas de crédito que, depois, o Estado irá gerir à medida das necessidades. A notificação que fizemos foi para sete mil milhões de euros”, disse esta manhã Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, em entrevista à TSF.

“Podem não ser lançados [as verbas] todas de uma vez. Há algumas áreas que será mais importante avançar. Estamos a pensar em particular no setor do comércio e serviços, muito afetado pelo enceramento do decreto de Estado de Emergência, e dar respostas a um conjunto de setores industriais, e outros, que vão precisar de liquidez para pagar a fornecedores, para manterem as encomendas vivas e poder manter a atividade”, acrescentou.

O Governo, em meados de março, anunciou o lançamento de linhas de crédito para empresas, na casa dos 3 mil milhões de euros. Setores como o turismo, restauração e indústrias podem candidatar-se.

Além disso, o ministro da Economia indicou em entrevista que o seu ministério acelerou já “o pagamento de quase 120 milhões de euros, desde que esta crise começou, às empresas”.