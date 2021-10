Governo quer reunir-se com esquerda e pede ao BE termos para acordo escrito

Catarina Martins, Jerónimo de Sousa e António Costa no debate entre líderes dos partidos para as eleições legislativas de 2019. © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Governo quer reunir-se com todos os partidos com quem tem negociado a viabilização do Orçamento do Estado e solicitou ao Bloco de Esquerda (BE) que envie o conteúdo e os termos do acordo escrito proposto.

Estas informações sobre as negociações sobre o Orçamento do Estado para 2022 foram transmitidas este domingo à agência Lusa por fonte do Governo.

"Nesta semana vamos ter reuniões e queremos reunir com todos os partidos", disse à Lusa esta fonte do executivo.

O Governo "continua a trabalhar com vista a alcançar mais aproximações com os partidos: PCP, BE, PAN, PEV e deputadas não inscritas", referiu.

"Na sequência das declarações que fizeram nesta semana dirigentes do BE sobre o acordo escrito, o Governo solicitou ao BE que envie o conteúdo e os termos do que entende ser este acordo escrito", adiantou.