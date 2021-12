Governo quer subir para 8 milhões os incentivos aos elétricos

Dinheiro Vivo 20 Dezembro, 2021 • 07:37 Partilhar este artigo Facebook

Com a evolução da oferta e dos preços dos veículos elétricos, a curto prazo, os incentivos à compra "deixarão de fazer sentido", mas, "ainda não é o momento" para o fazer, razão por que o Governo quer duplicar, em 2022, esse apoio.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, em entrevista ao secretário de Estado da Mobilidade (edição paga). Eduardo Pinheiro diz que "a oferta do setor automóvel é cada vez maior e mais acessível e haverá no futuro uma evolução ao nível das baterias que reduzirá substancialmente a diferença entre o custo de um automóvel a combustão e um 100% elétrico", mas que "neste momento, ainda faz sentido este apoio".

Em 2017, os incentivos á compra de carros eletricos foi de "pouco mais de dois milhões", subiu para três em 2019 e para quatro milhões no ano seguinte. Para 2022, a intenção era "apresentar uma proposta de oito milhões", o que representaria uma duplicação face a este ano. Um aumento justificado com a necessidade de agir depressa por conta das metas de descarbonização a cumprir até 2030.

"A substituição de carros a combustão por carros elétricos não é a única solução, até porque o problema não é só a poluição e as emissões de gases com efeito de estufa, é também o congestionamento que temos nas cidades. Isso não se resolve com uma substituição direta entre um veículo e outro. Tem de haver um reforço do transporte público e aposta nos modos ativos, mas continuaremos a ter automóveis ligeiros e de mercadorias", diz o governante.

Sobre os transportes, Eduardo Pinheiro defende que é mais importante melhorar a qualidad e a quantidade da oferta, do que serem gratuitos. "O preço é um fator importante, mas não o defendemos. A prioridade foi torná-los acessíveis. Não há muitos exemplos disso a nível mundial. Poderá haver locais ou ligações em particular em que faça sentido essa gratuidade, agora, como um todo, para o país, não deve ser a prioridade. É preciso, sim, reforçar a qualidade dos transportes públicos e a quantidade, a densificação e a capilaridade. Esse é que é o investimento que temos de fazer para os próximos anos e em política é preciso tomar decisões", sublinha.