Governo quer transição entre Portugal 2020 e próximo ciclo sem hiatos

O Governo quer promover uma “transição adequada” entre o Portugal 2020 e o próximo ciclo de programação, “evitando hiatos” na implementação das políticas, segundo o relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020.

“Na área dos fundos estruturais, a atividade desenvolver-se-á em torno de três grandes objetivos: continuar a implementação de políticas de promoção e reforço da competitividade da economia portuguesa, do desenvolvimento sustentável e da coesão social e territorial […]; promover uma transição adequada entre o Portugal 2020 e o ciclo de programação futuro, evitando hiatos na implementação das políticas e dos projetos que provoquem perturbações na dinâmica de convergência da economia portuguesa e preparar atempadamente a implementação do novo ciclo de fundos europeus”, lê-se no documento.

No que respeita ao primeiro objetivo, o executivo vai reforçar o enfoque na aceleração da execução do atual quadros de fundos, bem como na implementação de medidas para encerrar o ciclo de programação “com pleno aproveitamento dos recursos disponíveis”.

Assim, o foco vai centrar-se na “aceleração do ritmo da execução” para a qual vão contribuir também as medidas que visem a simplificação e agilização dos mecanismos de prestação de contas, “o aumento da capacidade de resposta dos organismos públicos encarregues da verificação e pagamentos” e ainda o aumento da contrapartida pública nacional.

No segundo objetivo, o Governo vai promover uma “transição adequada” entre o Portugal 2020 e o ciclo de programação futuro, “minimizando a redução do fluxo de financiamento à economia”.

Para isso, vão ser criados instrumentos de financiamento intercalares, através dos quais serão aprovados projetos de investimento de beneficiários públicos ou privados, “com a possibilidade de transição para o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2017”.

Já no terceiro objetivo, a preparação do acordo de parceria para os fundos estruturais “será intensificada” com a elaboração e aprovação das suas “grandes linhas de estratégia e estrutura programática” e, na fase seguinte, a definição do modelo de governação e dos instrumentos de política pública, com a respetiva programação de investimentos.

“Isso permitirá sustentar um diálogo atempado com a Comissão Europeia, de modo a viabilizar o início da sua execução sem atrasos em 2021”, notou o executivo.

Com uma dotação global de cerca de 26 mil milhões de euros, o programa Portugal 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, “no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020”.

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.

O Governo entregou, esta segunda-feira, na Assembleia da República a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2020, na qual prevê um excedente de 0,2% do PIB no próximo ano, mantendo a previsão do défice de 0,1% este ano.

A proposta do Governo prevê ainda uma taxa de crescimento económico de 1,9% e uma descida da taxa de desemprego para 6,1%.