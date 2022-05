Governo reabre discussão sobre sobrevigência das convenções coletivas

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O governo e os parceiros sociais vão voltar a discutir alterações às regras da contratação coletiva previamente discutidas em Concertação Social. Designadamente, o reforço do mecanismo de arbitragem necessária que poderá estender a vigência de convenções em caso de falta de acordo entre empresas e sindicatos, numa medida que as confederações patronais consideraram em outubro passado que poderia pôr em causa a liberdade de negociação coletiva.

As alterações ao Código do Trabalho propostas pelo governo foram incluídas na documentação distribuída nesta quarta-feira aos parceiros sociais, com o governo a reabrir as discussões sobre três tópicos: revalorização de horas extra a partir da 121ª hora trabalhada, aumento da indemnização por cessação de contrato a termo, e também reforço da chamada arbitragem necessária na prevenção de vazios de cobertura na negociação coletiva.

Segundo a documentação, "uma vez que existiram matérias que não foram discutidas em sede de CPCS (Comissão Permanente de Concertação Social), o governo entende ser relevante trazer o diálogo social para a reflexão das seguintes medidas que procuram responder às prioridades identificadas de combate à precariedade, de promoção de condições de melhor conciliação da vida pessoal e profissional e de dinamização da contratação coletiva".

No caso da revalorização de horas extra e de indemnizações pelo término de contratos a prazo, estas são duas de quatro medidas que o governo incluiu para alterações às leis laborais aprovadas em Conselho de Ministros no final de outubro passado.

Já o reforço da arbitragem necessária, um mecanismo que poderá evitar a extinção de convenções quando as partes não se entendem, chegou a ser abordado em reunião com parceiros sociais a 6 de outubro, data em que o governo introduziu a proposta para "tornar mais efetivos os mecanismos legais existentes, por exemplo no plano da arbitragem necessária em situações de caducidade", conforme referia então a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Aqui, está em causa a existência de vazios de convenções após a extinção de acordos anteriores por denúncia. Caso não haja nova convenção, caberá ao responsável governamental com a pasta do Trabalho determinar se deve haver início de um processo de arbitragem entre as partes para assegurar a cobertura dos trabalhadores. Mas a possibilidade "tem sido muito pouco utilizada", admitia então a ministra.

No documento de alterações às leis laborais levado a consulta pública, previa-se que qualquer das partes em processos de mediação sobre convenções coletivas pudesse recorrer à arbitragem necessária, com o procedimento a manter em vigência as condições antes acordadas para os trabalhadores.

Na altura, a proposta mereceu forte oposição das confederações patronais, que alegaram inconstitucionalidade numa medida que, acusaram, poria em causa a liberdade de negociação coletiva.

Além desta proposta, o governo reabre também a discussão medidas negociadas no quadro da tentativa de viabilização, com PCP e Bloco de Esquerda, da proposta de Orçamento para 2022 que acabaria chumbada no final de outubro.

Está, por um lado, em causa a alteração dos valores de pagamento do trabalho suplementar realizado para além de um plafond de 120 horas anuais, com acréscimos de 50% na primeira hora e de 75% a partir da segunda hora.

E, pelo outro, o alargamento da compensação em caso de cessação de contratos a prazo para 24 dias por ano.

Em conjunto com a proposta de exigir que concessionárias com contratos públicos superiores a um ano se socorram apenas de trabalhadores permanentes, e outra para garantir o princípio do tratamento mais favorável na contratação coletiva em caso de teletrabalho ou do trabalho para plataformas digitais, estas são matérias que não terão chegado a ser discutidas com os parceiros sociais antes de serem aprovadas em Conselho de Ministros.

Em atualização